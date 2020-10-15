الهند.. مقتل 40 شخصا وتضرر بالمحاصيل جراء الفيضانات

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http://almnatiq.net/?p=912590
المناطق - وكالات

أدت الأمطار الغزيرة وفيضان الأنهار عبر مساحات شاسعة من غرب وجنوب الهند الى مقتل 40 شخصا على الأقل، كما ألحقت أضرارا بالمحاصيل الزراعية من بينها الأرز والقطن.

وتيلانجانا هي الولاية الهندية الأكثر تضررا، حيث غمرت الأمطار الغزيرة غير الموسمية يومي الأربعاء والخميس عاصمتها حيدر أباد، مما أدى الى مقتل 30 شخصا، بينما لقي 10 أشخاص آخرين مصرعهم في ولاية ماهاراشترا الغربية المجاورة، بسبب انهيار الجدران والصعق بالكهرباء والغرق في تيارات متدفقة.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية الهندية في بيان إن عددا قليلا من المقاطعات في ولاية ماهاراشترا استقبلت أكثر من 100 ملم من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية، ومن المرجح أن تتلقى الولاية، بما في ذلك عاصمتها مومباي، أمطارا غزيرة جدا يومي الخميس والجمعة.

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