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مقتل ستة موظفين بهجوم على موكب لشركة نفط جنوب غرب باكستان

مقتل ستة موظفين بهجوم على موكب لشركة نفط جنوب غرب باكستان

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مقتل ستة موظفين بهجوم على موكب لشركة نفط جنوب غرب باكستان

مقتل ستة موظفين بهجوم على موكب لشركة نفط جنوب غرب باكستان
http://almnatiq.net/?p=912599
المناطق - واس

لقي ستة موظفين مصرعهم جراء هجوم نفذه مجهولون اليوم على موكب لشركة تنمية النفط والغاز الباكستانية في مدينة أومارا بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
وأوضحت مصادر أمنية باكستانية أن الهجوم وقع على طريق مكران السريع بالقرب مدينة أومارا الساحلية، وأن المسلحين نجحوا في الفرار من الموقع، ولم تعلن أي جهة المسؤولية.
من جانبه، أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الهجوم على موكب شركة تنمية النفط والغاز الباكستانية في بلوشستان، والتفجير الذي استهدف في وقت سابق من اليوم موكب عسكري في منطقة وزيرستان شمال غرب باكستان والذي راح ضحيته ضابط وخمسة جنود من رجال الجيش الباكستاني.

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