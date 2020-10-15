بدء استقبال طلبات القبول للوظائف العسكرية بالدفاع المدني ( رجال ) الاثنين القادم

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة للدفاع المدني (رجال) على رتب (وكيل رقيب ـ عريف ـ جندي أول).

وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف – بمشيئة الله – اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الاثنين القادم 2 / 3 / 1442هـ ، حتى الساعة العاشر صباحاً يوم السبت 7 / 3 / 1442هـ ، وذلك عبر منصة (أبشر ـ التوظيف) لوزارة الداخلية على الرابط التالي: https://jobs.sa/wps/portal/departments/jobs/job-result .