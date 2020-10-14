احدث الأخبار

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يطلق الجائزة السنوية للقضاة ويكرم المتميزين
أبرز المواد
 وزير الصناعة والثروة المعدنية: الصندوق الصناعي أحد أعمدة الانطلاقة الجديدة في التنمية الصناعية
أبرز المواد
 افتتاح جسر مدخل الهفوف أمام حركة المرور
المنطقة الشرقية
 المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي يناقش الاستعدادات لاستقبال المصلين بالروضة الشريفة ضمن المرحلة الثانية
محليات
 مدير تعليم القريات يلتقي اللجنة الإشرافية للملتقى العلمي لرعاية الموهوبين
منطقة الجوف
 النيابة العامة والتجارة بالحدود الشمالية يبحثان أوجه التعاون بينهما
منطقة الحدود الشمالية
 استفادة 285 ألف أسرة من حلول “سكني” منذ مطلع العام .. بينها 31 ألف أسرة خلال سبتمبر
أبرز المواد
 ألمانيا وفرنسا تمهلان تركيا أسبوعا لتوضيح موقفها في شرق المتوسط
أبرز المواد
 تنفيذاً لتوجيهات أمير عسير .. مناقشة سبل تمكين الأسر المنتجة بالقحمة
منطقة عسير
 بريطانيا تسجل 138 وفاة ونحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 بدء استقبال طلبات القبول للوظائف العسكرية بالدفاع المدني ( رجال ) الاثنين القادم
أبرز المواد
 مقتل ستة موظفين بهجوم على موكب لشركة نفط جنوب غرب باكستان
منوعات
رئيس المجلس الأعلى للقضاء يطلق الجائزة السنوية للقضاة ويكرم المتميزين

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يطلق الجائزة السنوية للقضاة ويكرم المتميزين

أبرز المواد
وزير الصناعة والثروة المعدنية: الصندوق الصناعي أحد أعمدة الانطلاقة الجديدة في التنمية الصناعية

وزير الصناعة والثروة المعدنية: الصندوق الصناعي أحد أعمدة الانطلاقة الجديدة في التنمية الصناعية

أبرز المواد
افتتاح جسر مدخل الهفوف أمام حركة المرور

افتتاح جسر مدخل الهفوف أمام حركة المرور

المنطقة الشرقية
المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي يناقش الاستعدادات لاستقبال المصلين بالروضة الشريفة ضمن المرحلة الثانية

المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي يناقش الاستعدادات لاستقبال المصلين بالروضة الشريفة ضمن المرحلة الثانية

محليات

تنفيذاً لتوجيهات أمير عسير .. مناقشة سبل تمكين الأسر المنتجة بالقحمة

تنفيذاً لتوجيهات أمير عسير .. مناقشة سبل تمكين الأسر المنتجة بالقحمة
http://almnatiq.net/?p=912607
المناطق - عسير

أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الاستاذ “هادي بن عايض الشهراني” أن الأسر المنتجة تعتبر أحد العوامل الهامة لزيادة دخل الأسر ونافذة للتعريف بالأكلات الشعبية البحرية والمشغولات اليدوية والعديد من الحرف اليدوية لذلك تحظى باهتمام بالغ في سبيل تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم لعرض منتجاتهم وتسويقها ، وذلك خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين بمركز القحمة لبحث تمكين الأسر المنتجة من العمل وتوفير أماكن مخصصة لعرض منتجاتهم ، وفق توجيهات سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير “تركي بن طلال” .
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه الأسر المنتجة والإطلاع على تجارب المشاركات في مبادرة نشامى عسير ، إضافة إلى الوقوف ميدانياً على عدد من المواقع المختلفة.
وقد تمت التوصية بإعداد قاعدة بيانات بأسماء الأسر المنتجة و مايمكن أن تقدمه كل أسرة من مأكولات شعبية ومنتوجات حرفية وأيضاً التواصل مع الأسر المنتجة والتي لها رغبة جادة في عرض وبيع منتجاتها في المنافذ التسويقية .

روابط ذات صلة

الأمير تركي بن طلال يوجه بمشاركة فئة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية في عسير

الأمير تركي بن طلال يوجه بمشاركة فئة الشباب في اجتماعات المجالس المحلية والبلدية في عسير
نجاح عملية إعادة يد لمصاب بعد قطعها بالكامل بمستشفى الملك عبدالله في بيشة

نجاح عملية إعادة يد لمصاب بعد قطعها بالكامل بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
الأمين العام لغرفة أبها يستقبل سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة  

الأمين العام لغرفة أبها يستقبل سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة  

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*