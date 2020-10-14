تنفيذاً لتوجيهات أمير عسير .. مناقشة سبل تمكين الأسر المنتجة بالقحمة

المناطق - عسير

أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير الاستاذ “هادي بن عايض الشهراني” أن الأسر المنتجة تعتبر أحد العوامل الهامة لزيادة دخل الأسر ونافذة للتعريف بالأكلات الشعبية البحرية والمشغولات اليدوية والعديد من الحرف اليدوية لذلك تحظى باهتمام بالغ في سبيل تذليل كافة الصعوبات التي تواجههم لعرض منتجاتهم وتسويقها ، وذلك خلال اجتماعه بعدد من المسؤولين بمركز القحمة لبحث تمكين الأسر المنتجة من العمل وتوفير أماكن مخصصة لعرض منتجاتهم ، وفق توجيهات سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير “تركي بن طلال” .

كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه الأسر المنتجة والإطلاع على تجارب المشاركات في مبادرة نشامى عسير ، إضافة إلى الوقوف ميدانياً على عدد من المواقع المختلفة.

وقد تمت التوصية بإعداد قاعدة بيانات بأسماء الأسر المنتجة و مايمكن أن تقدمه كل أسرة من مأكولات شعبية ومنتوجات حرفية وأيضاً التواصل مع الأسر المنتجة والتي لها رغبة جادة في عرض وبيع منتجاتها في المنافذ التسويقية .