احدث الأخبار

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يطلق الجائزة السنوية للقضاة ويكرم المتميزين
أبرز المواد
 وزير الصناعة والثروة المعدنية: الصندوق الصناعي أحد أعمدة الانطلاقة الجديدة في التنمية الصناعية
أبرز المواد
 افتتاح جسر مدخل الهفوف أمام حركة المرور
المنطقة الشرقية
 المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي يناقش الاستعدادات لاستقبال المصلين بالروضة الشريفة ضمن المرحلة الثانية
محليات
 مدير تعليم القريات يلتقي اللجنة الإشرافية للملتقى العلمي لرعاية الموهوبين
منطقة الجوف
 النيابة العامة والتجارة بالحدود الشمالية يبحثان أوجه التعاون بينهما
منطقة الحدود الشمالية
 استفادة 285 ألف أسرة من حلول “سكني” منذ مطلع العام .. بينها 31 ألف أسرة خلال سبتمبر
أبرز المواد
 ألمانيا وفرنسا تمهلان تركيا أسبوعا لتوضيح موقفها في شرق المتوسط
أبرز المواد
 تنفيذاً لتوجيهات أمير عسير .. مناقشة سبل تمكين الأسر المنتجة بالقحمة
منطقة عسير
 بريطانيا تسجل 138 وفاة ونحو 19 ألف إصابة جديدة بكورونا
أبرز المواد
 بدء استقبال طلبات القبول للوظائف العسكرية بالدفاع المدني ( رجال ) الاثنين القادم
أبرز المواد
 مقتل ستة موظفين بهجوم على موكب لشركة نفط جنوب غرب باكستان
منوعات
رئيس المجلس الأعلى للقضاء يطلق الجائزة السنوية للقضاة ويكرم المتميزين

رئيس المجلس الأعلى للقضاء يطلق الجائزة السنوية للقضاة ويكرم المتميزين

أبرز المواد
وزير الصناعة والثروة المعدنية: الصندوق الصناعي أحد أعمدة الانطلاقة الجديدة في التنمية الصناعية

وزير الصناعة والثروة المعدنية: الصندوق الصناعي أحد أعمدة الانطلاقة الجديدة في التنمية الصناعية

أبرز المواد
افتتاح جسر مدخل الهفوف أمام حركة المرور

افتتاح جسر مدخل الهفوف أمام حركة المرور

المنطقة الشرقية
المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي يناقش الاستعدادات لاستقبال المصلين بالروضة الشريفة ضمن المرحلة الثانية

المجلس التنسيقي للجهات العاملة بالمسجد النبوي يناقش الاستعدادات لاستقبال المصلين بالروضة الشريفة ضمن المرحلة الثانية

محليات

النيابة العامة والتجارة بالحدود الشمالية يبحثان أوجه التعاون بينهما

النيابة العامة والتجارة بالحدود الشمالية يبحثان أوجه التعاون بينهما
http://almnatiq.net/?p=912618
المناطق- عرعر /

استقبل رئيس النيابة العامة بمنطقة الحدود الشمالية فهد الماجد، أمس، مدير وزارة التجارة بالمنطقة أحمد الفايز.
وجرى خلال اللقاء، مناقشة عدد من الجوانب التي تهدف إلى الارتقاء بالعمل، وبحث أوجه بين التعاون بين الجهتين وتعزيزها، فيما يخص القضايا المحالة للنيابة المتعلقة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري والتستر التجاري وغسل الأموال، واتُفق على عقد ورش عمل لضمان استيفاء متطلبات القضايا المرفوعة للنيابة العامة.

روابط ذات صلة

أمانة الحدود الشمالية تبرم أول عقد الإلكتروني على مستوى أمانات المناطق بمنصة فرص

أمانة الحدود الشمالية تبرم أول عقد الإلكتروني على مستوى أمانات المناطق بمنصة فرص
المعهد للسعودي التقني للتعدين بعرعر والملكية الفكرية توقعان اتفاقية لتعزيز الابتكار والإبداع

المعهد للسعودي التقني للتعدين بعرعر والملكية الفكرية توقعان اتفاقية لتعزيز الابتكار والإبداع
بلدي طريف يعقد جلسته الثامنة والستون ويقر عددًا من المشاريع ويستقبل المقترحات

بلدي طريف يعقد جلسته الثامنة والستون ويقر عددًا من المشاريع ويستقبل المقترحات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*