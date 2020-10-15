مدير تعليم القريات يلتقي اللجنة الإشرافية للملتقى العلمي لرعاية الموهوبين

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اجتمع سعادة مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي بمكتبه اليوم الخميس باللجنة الإشرافية على الملتقى العلمي لرعاية الموهوبين وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ مشعل بن محمد الحواس، والمساعدة للشؤون التعليمية الأستاذة وطفاء الفندي، وجميع أعضاء اللجنة.

وقد تحدث مدير التعليم عن أهمية رعاية الموهوبين ونقل التجارب الحديثة في أساليب استراتيجيات الرعاية المقدمة للطلبة الموهوبين، كما تطرق سعادته إلى أهمية هذه الملتقيات والتي تنعكس بشكل إيجابي على الطالب الموهوب وأسرته، كما شدد على توزيع المهام واللجان التي تعكس العمل الجيد والأسلوب المنظم في مثل هذه الملتقيات. ومن ثم عرض الدكتور صالح الجهني رئيس قسم الموهوبين المحاور الأساسية الرئيسية في الملتقى، ونوه إلى أن الهدف الأساسي لهذا الملتقى هو توفير بيئة تعليمية للطلبة الموهوبين ونقل أهم التجارب والخبرات العلمية والعملية في تربية الموهوبين، وسوف ينطلق برنامج الملتقى يوم الأحد الموافق 8/3/1442 هـ ولمدة ثلاثة أيام وبمشاركة نخبة من الخبراء في رعاية الموهوبين على مستوى الوطن العربي.

وفي الختام شكر الدكتور الثبيتي اللجنة الإشرافية على الملتقى العلمي لرعاية الموهوبين على جهودهم واهتمامهم.