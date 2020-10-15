افتتاح جسر مدخل الهفوف أمام حركة المرور

المناطق - فتحيه العبدالله

صدر التوجيه من صاحب السمو محافظ الأحساء – حفظه الله – بالموافقة على افتتاح جسر مدخل الهفوف على طريق “الهفوف – الرياض” بمحافظة الأحساء أمام الحركة المرورية وذلك تسهيلا على مرتادي المحافظة والقاطنين بها.

وأوضح فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية أن التقاطع تم تنفيذه ضمن أعمال مشروع استكمالات بعض الطرق بالمنطقة الشرقية (المجموعة التاسعة) والذي يشمل كذلك على تنفيذ الأعمال التكميلية على طريق الأحساء / بقيق / الظهران وبتكلفة إجمالية تجاوزت (79) مليون ريال

من جهة اخرى اوضح فرع الوزارة أنه تم تنفيذ التقاطع أعلى خط السكك الحديدية بعد إزالة الجسر القديم وإعادة إنشائه وتوسعته إلى أربع حارات مرورية لكل اتجاه ليتماشى مع القطاع العرضي للطريق القائم مع إعادة إنشاء الطريق القائم بطول ١٢٧٠ متر ، مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية للجسر مع الطريق بلغت (١٣،٧٠٠،٠٠٠) ريال

وأشار فرع الوزارة لما تحظى به مشاريع وزارة النقل في المنطقة الشرقية برعاية وتوجيه ومتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية ومعالي وزير النقل ، مضيفاً أن هذا المشروع يسهم في رفع الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية الحالية والمستقبلية على مدخل الهفوف الغربي، وبمشيئة الله سيتم تدشين هذا المشروع مع مشاريع أخرى لوزارة النقل بالمنطقة الشرقية لاحقاً من قبل سمو أمير المنطقة .