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بطولة النخبة لكرة اليد: مضر يتغلّب على مضيفه الوحدة

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بطولة النخبة لكرة اليد: مضر يتغلّب على مضيفه الوحدة

بطولة النخبة لكرة اليد: مضر يتغلّب على مضيفه الوحدة
http://almnatiq.net/?p=912648
المناطق - واس

تغلّب فريق مضر على نظيره الوحدة في الجولة الأولى من منافسات بطولة النخبة لكرة اليد التي تقام مبارياتها على الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بنتيجة 27 – 24.
وأسهم حسن آل تريك حارس فريق مضر في تفوق فريقه على الوحدة “مستضيف البطولة” بعد تصديه لأكثر من 27 تسديدة ليتقدّم فريقه مع نهاية الشوط الأول 13-10 ويواصل تألقه قبل أن يحسم اللقاء بفوز مضر 24 – 27.
وتلعب غدًا مواجهتان في ذات البطولة حيث يواجه النور فريق الوحدة عند الرابعة مساءً ، يتبعها لقاء الخليج أمام مضر عند الساعة السادسة مساءً.
وبعد نهاية الجولة الأولى يصبح ترتيب الفرق كالآتي:
النور – نقطتان – له 30 – عليه 26 – =4+
مضر – نقطتان – له 27 – عليه 24 – = 3+
الوحدة – بدون نقاط – له 24 – عليه 27 – = 3-
الخليج – بدون نقاط – له 26 – عليه 30 – = 4-

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