بطولة النخبة لكرة اليد: مضر يتغلّب على مضيفه الوحدة

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تغلّب فريق مضر على نظيره الوحدة في الجولة الأولى من منافسات بطولة النخبة لكرة اليد التي تقام مبارياتها على الصالة المغطاة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة بنتيجة 27 – 24.

وأسهم حسن آل تريك حارس فريق مضر في تفوق فريقه على الوحدة “مستضيف البطولة” بعد تصديه لأكثر من 27 تسديدة ليتقدّم فريقه مع نهاية الشوط الأول 13-10 ويواصل تألقه قبل أن يحسم اللقاء بفوز مضر 24 – 27.

وتلعب غدًا مواجهتان في ذات البطولة حيث يواجه النور فريق الوحدة عند الرابعة مساءً ، يتبعها لقاء الخليج أمام مضر عند الساعة السادسة مساءً.

وبعد نهاية الجولة الأولى يصبح ترتيب الفرق كالآتي:

النور – نقطتان – له 30 – عليه 26 – =4+

مضر – نقطتان – له 27 – عليه 24 – = 3+

الوحدة – بدون نقاط – له 24 – عليه 27 – = 3-

الخليج – بدون نقاط – له 26 – عليه 30 – = 4-