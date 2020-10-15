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توفير الخدمات الطبية لمنسوبي الموارد البشرية بالرياض.

توفير الخدمات الطبية لمنسوبي الموارد البشرية بالرياض.

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توفير الخدمات الطبية لمنسوبي الموارد البشرية بالرياض.

توفير الخدمات الطبية لمنسوبي الموارد البشرية بالرياض.
http://almnatiq.net/?p=912653
المناطق - الرياض

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د.محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم اتفاقية تعاون مشترك في مجال الخدمات الطبية والصحية مع مدير الموارد البشرية في مستشفى الحمادي أ. ماجد النهدي يتم بموجبها توفير عروض وخصومات لمنسوبي فرع الوزارة وعوائلهم في جميع فروع مستشفيات الحمادي بمنطقة الرياض.

وتشمل العروض اعتماد سعر موحد للكشف بـ 100 ريال لجميع المستهدفين من الاتفاقية ومنحهم خصومات تصل إلى 20% على فحوصات “الأشعة والتحاليل” إلى جانب الخدمات الفندقية والعناية التمريضية المتميزة في حالات التنويم .

يشار الى أن هذه الإتفاقية هي احدى الاتفاقيات التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مؤخراً ويستهدف فيها منسوييه من الجنسين في جميع القطاعات .

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