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شاهد لحظة استقبال ذوي الأسرى في السعودية لأبنائهم
http://almnatiq.net/?p=912657
المناطق_وكالات

بالدموع والعناق وأكاليل الورود استقبلت عائلات الأسرى أبناءها الذين وصلوا الخميس عبر قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض، وذلك بعدما حطت طائرة تنقل على متنها 15 جندياً سعودياً و4 جنود سودانيين ضمن عملية تبادل الأسرى.

كما أطلق التحالف سراح 200 أسير حوثي في إطار مبادرته لتنفيذ اتفاق ستوكهولم وكان من أهم ملفاته اتفاقية تبادل الأسرى التي أعلن عنها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن غريفيث خلال الشهر الماضي بإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جهة أخرى، عدت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، ملف الأسرى ملفاً إنسانياً لاقى اهتماماً كبيراً منها.

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