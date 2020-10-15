احدث الأخبار

“التعاون الخليجي” يدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية
أبرز المواد
 الكنيست يصوت بأغلبية على اتفاقية السلام مع الإمارات
أبرز المواد
 الهلال يؤدي مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة العين بمشاركة الطريس
أبرز المواد
 الموت يفجع السجين السعودي في أمريكا “حميدان التركي”
أبرز المواد
 حصيلة إصابات “كورونا” في المغرب تقفز إلى 163650
أبرز المواد
 شركة وطنية تحصل على رخصة تصنيع مكونات مقاتلات «تايفون» البريطانية بالمملكة
أبرز المواد
 شاهد لحظة استقبال ذوي الأسرى في السعودية لأبنائهم
أبرز المواد
 هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحد المتهمين صرف أكثر من 110 ملايين من خلال منصة اعتماد
أبرز المواد
 توفير الخدمات الطبية لمنسوبي الموارد البشرية بالرياض.
منطقة الرياض
 بطولة النخبة لكرة اليد: مضر يتغلّب على مضيفه الوحدة
أبرز المواد
 الأمين العام لمجلس التعاون يرحّب ببدء إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في اليمن
أبرز المواد
 فرنسا تسجل أكثر من 30 ألف إصابة بفيروس “كوفيد-19” في يوم واحد
أبرز المواد
“التعاون الخليجي” يدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية

“التعاون الخليجي” يدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية

أبرز المواد
الكنيست يصوت بأغلبية على اتفاقية السلام مع الإمارات

الكنيست يصوت بأغلبية على اتفاقية السلام مع الإمارات

أبرز المواد
الهلال يؤدي مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة العين بمشاركة الطريس

الهلال يؤدي مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة العين بمشاركة الطريس

أبرز المواد
الموت يفجع السجين السعودي في أمريكا “حميدان التركي”

الموت يفجع السجين السعودي في أمريكا “حميدان التركي”

أبرز المواد

شركة وطنية تحصل على رخصة تصنيع مكونات مقاتلات «تايفون» البريطانية بالمملكة

شركة وطنية تحصل على رخصة تصنيع مكونات مقاتلات «تايفون» البريطانية بالمملكة
http://almnatiq.net/?p=912658
المناطق_الرياض

حصلت الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج)، على رخصة الجودة، كأول شركة سعودية تصنِّع مكونات طائرات التايفون الميكانيكية في المملكة العربية السعودية، من شركة بي إيه إي سيستمز التي تتخذ من لندن مقرًا لها.

وعد رئيس شركة “وهج” أيمن بن أحمد الحازمي، حصولهم على هذه الرخصة، دلالة على التزام “وهج” بجودة المنتجات التي يتم تصنيعها، وحرصها على توطين هذه الصناعات، من خلال كوادر بشرية وطنية، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، في توطين الصناعات العسكرية.

وقال في تصريح لــ( واس ): “تعد شركة وهج إحدى الشركات الحاصلة على AS9100 التي تعمل على ضمان تصنيع المنتجات في مجالي الطيران والدفاع بدقة عالية، وهذه الرخصة من شركة بي إيه أي سيستمز هي تتويج لعمل وجهود استمرت لمدة 12 شهرًا، وشارك فيه عدد من المتخصصين في هندسة المواد ومدققي الجودة، وتطوير سلسلة التوريد، وفريق تطوير الأعمال في كلتا الشركتين”.

وأوضح أن هذه فرصة لشركة “وهج” لأن تكون جزءًا من سلسلة الشركات الموردة التابعة لشركة بي إيه إي سيستمز، لتوفير المكونات الآلية لطائرة تايفون في المملكة، مشيرا إلى أن استمرارهم في التعاون مع الشركات السعودية للتوريد يؤكد دعمهم لرؤية المملكة.

يذكر أن طائرة “التايفون” البريطانية الصنع تعد أحدث الطائرات المقاتلة في العالم لما تمتاز به من قدرة عالية على القتال وتملك إمكانات قتالية متقدمة وقدرة على حمل أكبر عدد من الأسلحة المختلفة، إضافة إلى كونها متعددة المهمات من بين أكثر المقاتلات تقدما الموجودة في العالم، ويمتلكها كل من سلاح الجو الملكي البريطاني، والألماني، والقوات الجوية الإيطالية، والإسبانية، والنمساوية، والقوات الجوية الملكية السعودية.

وتمتاز طائرة التايفون بتصميمها “الإيروديناميكي” العالي الذي يمنحها قدرة عالية على المناورة.

روابط ذات صلة

“التعاون الخليجي” يدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية

“التعاون الخليجي” يدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية
الكنيست يصوت بأغلبية على اتفاقية السلام مع الإمارات

الكنيست يصوت بأغلبية على اتفاقية السلام مع الإمارات
الهلال يؤدي مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة العين بمشاركة الطريس

الهلال يؤدي مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة العين بمشاركة الطريس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*