الكنيست يصوت بأغلبية على اتفاقية السلام مع الإمارات

صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، بالإجماع على اتفاقية السلام الموقعة بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل. ومن المقرر أن يقوم مجلس الوزراء الإسرائيلي، بإقرار الاتفاقية المشار إليها، بعد تصويت الكنيست عليها بشكل نهائي. وصوّت على الاتفاقية الكنيست بأغلبية ساحقة، وكان نتنياهو وقع الاتفاقية مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد في حفل أقامه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 سبتمبر. وصلت الإثنين الماضي أول سفينة شحن قادمة مباشرة من الإمارات، بعد انطلاقها من ميناء جبل علي في دبي، إلى ميناء حيفا بإسرائيل، وكشفت هيئة البث الإسرائيلي، عن أن هذه الرحلة تدشن لتشغيل خط بحري بين البلدين. وأضافت، أن سفينة الشحن أبحرت على خط يربط الهند والإمارات مع ميناء حيفا، ومن ثم إلى موانئ الساحل الشرقي من الولايات المتحدة.