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أمانة الحدود الشمالية وبلدياتها تنفذ 2067 جولة وتُغرّم 37 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية خلال الشهر الماضي

أمانة الحدود الشمالية وبلدياتها تنفذ 2067 جولة وتُغرّم 37 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية خلال الشهر الماضي
http://almnatiq.net/?p=912682
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كثفت الفرق الرقابية في أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية والمطاعم للتأكد من سلامة الغذاء ضمن خطط الأمانة التشغيلية للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام الأستاذ ثامر بن خلف القاران أن الفرق الميدانية في الأمانة والبلديات التابعة لها نفذت أكثر من 2000 جولة رقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، جرى خلالها مخالفة 37 منشأة مخالفة للتدابير الصحية والوقائية المرتبطة بفيروس كورونا، وإنذار المنشآت المخالفة.

ودعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو شكاوى من خلال التواصل مع مركز البلاغات 940 ، أو عبر حسابات خدمات العملاء بمواقع التواصل الاجتماعي .

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