بيئة رفحاء تطلق حملة لنجعلها خضراء بزراعة 4000 شتلة بمنتزه روضة هباس البري

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أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، حملة التشجير بعنوان لنجعلها خضراءبتشجير منتزه بري بروضة هباس بـ 4000 شتلة.

وأوضح مدير مكتب البيئة برفحاء عبدالله بن صالح الخريجي، أن الحملة تهدف للمحافظة على البيئة من التلوث والمحافظة على بقاء الغطاء النباتي وحمايته من التصحر والإسهام في جعل الأرض خضراء، انطلاقاً من نهج الوزارة الاستراتيجي من أجل المحافظة على البيئة وجمالها، بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والفرق التطوعية للإسهام في تعزيز الوعي البيئي لدى شرائح المجتمع كافة