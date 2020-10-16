بلدية القريات تزرع أكثر من 2000 شتلة خلال 7 أيام ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

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زرعت بلدية محافظة القريات أكثر من 2000 شتلة خلال الـ7 الأيام الماضية من مجموع المستهدف لزراعة 5 آلاف شتلة ، لمبادرة الجوف واحة خضراء التي دشنت في بلدية القريات لعامها الثاني ضمن المرحلة الثالثة.

وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أنّ المبادرة التي أطلقها سمو أمير منطقة الجوف العام الماضي، وتحظى بمتابعة مباشرة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، انطلقت واستكملت مرحلتها الثالثة الأسبوع الماضي وتتضمّن زراعة أنواع نباتية وموسمية.

وأكد المهندس الشمري حرص البلدية على تفعيل مختلف البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية وتنسجم مع رؤية 2030، منوهاً باستمرار العمل في زراعة عدد من الشوارع الرئيسة والمداخل والحدائق، وفقاً لأفضل المعايير لتحسين المشهد الحضري من خلال أعمال التجميل والبيئة، بالتوازي مع النمو السكاني والانتشار العمراني بالمحافظة.