احدث الأخبار

“الخريف” يزور مجمع صدارة للكيميائيات في الجبيل الصناعية
أبرز المواد
 جامعة ⁧‫أوكسفورد‬⁩ تطور اختبار قادراً على اكتشاف فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خلال 5 دقائق
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن حملة (لنجعلها خضراء)
أبرز المواد
 بلدية القريات تزرع أكثر من 2000 شتلة خلال 7 أيام ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء
أبرز المواد
 بيئة رفحاء تطلق حملة لنجعلها خضراء بزراعة 4000 شتلة بمنتزه روضة هباس البري
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية وبلدياتها تنفذ 2067 جولة وتُغرّم 37 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية خلال الشهر الماضي
أبرز المواد
 “الخريف” يزور مجمع صدارة للكيميائيات في الجبيل الصناعية
أبرز المواد
 النصر يكثف التحضيرات لمواجهة الفتح بمشاركة الحسن
أبرز المواد
 “التعاون الخليجي” يدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية
أبرز المواد
 الكنيست يصوت بأغلبية على اتفاقية السلام مع الإمارات
أبرز المواد
 الهلال يؤدي مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة العين بمشاركة الطريس
أبرز المواد
 الموت يفجع السجين السعودي في أمريكا “حميدان التركي”
أبرز المواد
“الخريف” يزور مجمع صدارة للكيميائيات في الجبيل الصناعية

“الخريف” يزور مجمع صدارة للكيميائيات في الجبيل الصناعية

أبرز المواد
جامعة ⁧‫أوكسفورد‬⁩ تطور اختبار قادراً على اكتشاف فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خلال 5 دقائق

جامعة ⁧‫أوكسفورد‬⁩ تطور اختبار قادراً على اكتشاف فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خلال 5 دقائق

أبرز المواد
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن حملة (لنجعلها خضراء)

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن حملة (لنجعلها خضراء)

أبرز المواد
بلدية القريات تزرع أكثر من 2000 شتلة خلال 7 أيام ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

بلدية القريات تزرع أكثر من 2000 شتلة خلال 7 أيام ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

أبرز المواد

بلدية القريات تزرع أكثر من 2000 شتلة خلال 7 أيام ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

بلدية القريات تزرع أكثر من 2000 شتلة خلال 7 أيام ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء
http://almnatiq.net/?p=912685
المناطق_القريات

زرعت بلدية محافظة القريات أكثر من 2000 شتلة خلال الـ7 الأيام الماضية من مجموع المستهدف لزراعة 5 آلاف شتلة ، لمبادرة الجوف واحة خضراء التي دشنت في بلدية القريات لعامها الثاني ضمن المرحلة الثالثة.
وأوضح رئيس بلدية القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري أنّ المبادرة التي أطلقها سمو أمير منطقة الجوف العام الماضي، وتحظى بمتابعة مباشرة من أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان، انطلقت واستكملت مرحلتها الثالثة الأسبوع الماضي وتتضمّن زراعة أنواع نباتية وموسمية.
وأكد المهندس الشمري حرص البلدية على تفعيل مختلف البرامج والمبادرات التي تخدم المجتمع وتحقق أهداف وزارة الشؤون البلدية والقروية وتنسجم مع رؤية 2030، منوهاً باستمرار العمل في زراعة عدد من الشوارع الرئيسة والمداخل والحدائق، وفقاً لأفضل المعايير لتحسين المشهد الحضري من خلال أعمال التجميل والبيئة، بالتوازي مع النمو السكاني والانتشار العمراني بالمحافظة.

روابط ذات صلة

“الخريف” يزور مجمع صدارة للكيميائيات في الجبيل الصناعية

“الخريف” يزور مجمع صدارة للكيميائيات في الجبيل الصناعية
جامعة ⁧‫أوكسفورد‬⁩ تطور اختبار قادراً على اكتشاف فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خلال 5 دقائق

جامعة ⁧‫أوكسفورد‬⁩ تطور اختبار قادراً على اكتشاف فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خلال 5 دقائق
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن حملة (لنجعلها خضراء)

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن حملة (لنجعلها خضراء)

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*