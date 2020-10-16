احدث الأخبار

“الخريف” يزور مجمع صدارة للكيميائيات في الجبيل الصناعية
أبرز المواد
 جامعة ⁧‫أوكسفورد‬⁩ تطور اختبار قادراً على اكتشاف فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خلال 5 دقائق
أبرز المواد
 رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن حملة (لنجعلها خضراء)
أبرز المواد
 بلدية القريات تزرع أكثر من 2000 شتلة خلال 7 أيام ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء
أبرز المواد
 بيئة رفحاء تطلق حملة لنجعلها خضراء بزراعة 4000 شتلة بمنتزه روضة هباس البري
أبرز المواد
 أمانة الحدود الشمالية وبلدياتها تنفذ 2067 جولة وتُغرّم 37 منشأة مخالفة للتدابير الاحترازية خلال الشهر الماضي
أبرز المواد
 “الخريف” يزور مجمع صدارة للكيميائيات في الجبيل الصناعية
أبرز المواد
 النصر يكثف التحضيرات لمواجهة الفتح بمشاركة الحسن
أبرز المواد
 “التعاون الخليجي” يدين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات السكنية في الأراضي الفلسطينية
أبرز المواد
 الكنيست يصوت بأغلبية على اتفاقية السلام مع الإمارات
أبرز المواد
 الهلال يؤدي مرانه الرئيس استعداداً لمواجهة العين بمشاركة الطريس
أبرز المواد
 الموت يفجع السجين السعودي في أمريكا “حميدان التركي”
أبرز المواد
“الخريف” يزور مجمع صدارة للكيميائيات في الجبيل الصناعية

“الخريف” يزور مجمع صدارة للكيميائيات في الجبيل الصناعية

أبرز المواد
جامعة ⁧‫أوكسفورد‬⁩ تطور اختبار قادراً على اكتشاف فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خلال 5 دقائق

جامعة ⁧‫أوكسفورد‬⁩ تطور اختبار قادراً على اكتشاف فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خلال 5 دقائق

أبرز المواد
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن حملة (لنجعلها خضراء)

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن حملة (لنجعلها خضراء)

أبرز المواد
بلدية القريات تزرع أكثر من 2000 شتلة خلال 7 أيام ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

بلدية القريات تزرع أكثر من 2000 شتلة خلال 7 أيام ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

أبرز المواد

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن حملة (لنجعلها خضراء)

رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن حملة (لنجعلها خضراء)
http://almnatiq.net/?p=912693
المناطق_جدة

دشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ، أ . د/ عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم ، حملة “لنجعلها خضراء” في المدينة الجامعية ، بحضور وكيل الجامعة للمشاريع المكلف الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال ، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني.
وأوضح معالي الرئيس أن هذه الحملة تأتي تزامناً مع إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة ،
ويأتي هذا من حرص الجامعة للمشاركة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية في هذه الحملة الوطنية .
وبين وكيل الجامعة للمشاريع المكلف ، أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز أسس ومبادئ البيئة التعليمية النموذجية ، والتي تتطلب توفير مناخ صحي وأجواء بيئية مناسبة للطلاب والطالبات والمنسوبين والمنسوبات بالمدينة الجامعية ، إضافة إلى تحسين المظهر الجمالي وإبراز الجانب الحضاري للجامعة ، بإعتبارها أحد الجامعات الرائدة على الصعيد المحلي والدولي ، وتحقيقاً لنشر ثقافة الوعي البيئي في المجتمع التعليمي
واستمع أ . د /اليوبي إلى شرح مفصل من المشرف العام على قطاع التشغيل والصيانة المهندس عبدالله بن محمد الجفري ، عن برنامج الحملة والمواقع المستهدفة في تنفيذ أعمال الحملة ، والتي تشمل المواقع التالية: الجامعة، وفروعها، وشطري الطلاب والطالبات، والمجمعات السكنية بالجامعة، والأحياء المجاورة للمدينة الجامعية ، مستعرضًا مشاركة قطاعات الجامعة المختلفة.
بطرح مبادرة المشاركة في الحملة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة لزرع أكثر من (60.000) شتلة زراعية.

روابط ذات صلة

“الخريف” يزور مجمع صدارة للكيميائيات في الجبيل الصناعية

“الخريف” يزور مجمع صدارة للكيميائيات في الجبيل الصناعية
جامعة ⁧‫أوكسفورد‬⁩ تطور اختبار قادراً على اكتشاف فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خلال 5 دقائق

جامعة ⁧‫أوكسفورد‬⁩ تطور اختبار قادراً على اكتشاف فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خلال 5 دقائق
بلدية القريات تزرع أكثر من 2000 شتلة خلال 7 أيام ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

بلدية القريات تزرع أكثر من 2000 شتلة خلال 7 أيام ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*