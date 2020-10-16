رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن حملة (لنجعلها خضراء)

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دشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ، أ . د/ عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم ، حملة “لنجعلها خضراء” في المدينة الجامعية ، بحضور وكيل الجامعة للمشاريع المكلف الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال ، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني.

وأوضح معالي الرئيس أن هذه الحملة تأتي تزامناً مع إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة ،

ويأتي هذا من حرص الجامعة للمشاركة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية في هذه الحملة الوطنية .

وبين وكيل الجامعة للمشاريع المكلف ، أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز أسس ومبادئ البيئة التعليمية النموذجية ، والتي تتطلب توفير مناخ صحي وأجواء بيئية مناسبة للطلاب والطالبات والمنسوبين والمنسوبات بالمدينة الجامعية ، إضافة إلى تحسين المظهر الجمالي وإبراز الجانب الحضاري للجامعة ، بإعتبارها أحد الجامعات الرائدة على الصعيد المحلي والدولي ، وتحقيقاً لنشر ثقافة الوعي البيئي في المجتمع التعليمي

واستمع أ . د /اليوبي إلى شرح مفصل من المشرف العام على قطاع التشغيل والصيانة المهندس عبدالله بن محمد الجفري ، عن برنامج الحملة والمواقع المستهدفة في تنفيذ أعمال الحملة ، والتي تشمل المواقع التالية: الجامعة، وفروعها، وشطري الطلاب والطالبات، والمجمعات السكنية بالجامعة، والأحياء المجاورة للمدينة الجامعية ، مستعرضًا مشاركة قطاعات الجامعة المختلفة.

بطرح مبادرة المشاركة في الحملة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة لزرع أكثر من (60.000) شتلة زراعية.