دشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ، أ . د/ عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم ، حملة “لنجعلها خضراء” في المدينة الجامعية ، بحضور وكيل الجامعة للمشاريع المكلف الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال ، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني.
وأوضح معالي الرئيس أن هذه الحملة تأتي تزامناً مع إطلاق وزارة البيئة والمياه والزراعة ،
ويأتي هذا من حرص الجامعة للمشاركة مع جميع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية في هذه الحملة الوطنية .
وبين وكيل الجامعة للمشاريع المكلف ، أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز أسس ومبادئ البيئة التعليمية النموذجية ، والتي تتطلب توفير مناخ صحي وأجواء بيئية مناسبة للطلاب والطالبات والمنسوبين والمنسوبات بالمدينة الجامعية ، إضافة إلى تحسين المظهر الجمالي وإبراز الجانب الحضاري للجامعة ، بإعتبارها أحد الجامعات الرائدة على الصعيد المحلي والدولي ، وتحقيقاً لنشر ثقافة الوعي البيئي في المجتمع التعليمي
واستمع أ . د /اليوبي إلى شرح مفصل من المشرف العام على قطاع التشغيل والصيانة المهندس عبدالله بن محمد الجفري ، عن برنامج الحملة والمواقع المستهدفة في تنفيذ أعمال الحملة ، والتي تشمل المواقع التالية: الجامعة، وفروعها، وشطري الطلاب والطالبات، والمجمعات السكنية بالجامعة، والأحياء المجاورة للمدينة الجامعية ، مستعرضًا مشاركة قطاعات الجامعة المختلفة.
بطرح مبادرة المشاركة في الحملة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة لزرع أكثر من (60.000) شتلة زراعية.
رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يدشن حملة (لنجعلها خضراء)
دشن معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز ، أ . د/ عبدالرحمن بن عبيد اليوبي اليوم ، حملة “لنجعلها خضراء” في المدينة الجامعية ، بحضور وكيل الجامعة للمشاريع المكلف الدكتور توفيق بن عبدالمحسن الخيال ، وعميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني.
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