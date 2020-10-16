جامعة ⁧‫أوكسفورد‬⁩ تطور اختبار قادراً على اكتشاف فيروس ⁧‫كورونا‬⁩ خلال 5 دقائق

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طور علماء من جامعة أكسفورد البريطانية اختباراً سريعاً لـ«كوفيد19» قادراً على اكتشاف فيروس «كورونا» في أقل من 5 دقائق، و يمكن استخدامه في الاختبارات التي تستهدف أعداداً كبيرة في المطارات والشركات.

و أكد باحثون من جامعة أوكسفورد، أن الجهاز قادر على اكتشاف فيروس «كورونا» وتمييزه عن الفيروسات الأخرى بدقة عالية.

وقال البروفسور أخيل كابانيديس، من قسم الفيزياء في “أكسفورد”: “طريقتنا ترصد بسرعة جزيئات الفيروس السليمة»، مضيفاً أن هذا يعني أن الاختبار سيكون «بسيطاً للغاية وغير مكلف”.وأعلنت شركة “سيمنس هيلثينيرز”، عن إطلاق جهاز اختبار سريع في أوروبا