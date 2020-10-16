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«التعليم» تحذر من التنمر الإلكترونيّ بين الطلاب والطالبات

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«التعليم» تحذر من التنمر الإلكترونيّ بين الطلاب والطالبات

«التعليم» تحذر من التنمر الإلكترونيّ بين الطلاب والطالبات
http://almnatiq.net/?p=912696
المناطق_الرياض

حذّرت وزارة التعليم -في تعميم لها إلى جميع المدارس الحكومية والأهلية بنين وبنات- من التنمر الإلكتروني والإيذاء بكل أشكاله بين الطلاب والطالبات.  وقالت الوزارة في التعميم الذي حصلت “عاجل” على نسخة منه، إن هذا التحذير يأتي ضمن برنامج خفض العنف المدرسي، والذي يهدف إلى وقاية الطلاب والطالبات من كل ما يعترض توافقهم النفسي والتربوي.  وطالبت الوزارة بالتركيز على موضوع التنمر الإلكتروني والإيذاء بكل أشكاله وكيفية الحماية منه، مثمنة الجهود المبذولة  في الميدان التربوي خلال الأعوام السابقة، ما كان له الأثر الأكبر في توعية المجتمع.

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