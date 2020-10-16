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أمانة العاصمة المقدسة تدرّب طلاب الإعلام بجامعة أم القرى

أمانة العاصمة المقدسة تدرّب طلاب الإعلام بجامعة أم القرى
http://almnatiq.net/?p=912704
المناطق_مكة

نفَّذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلةً في إدارة العلاقات العامة والإتصال المؤسسي برنامجاً تدريبياً لطلاب قسم الإعلام بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، بمركز عبد الله عريف للتدريب التابع لأمانة العاصمة المقدسة.
وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإتصال المؤسسي بالأمانة رعد بن محمد الشريف أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار التعاون المشترك بين الأمانة والجهات العلمية، لتعزيز التبادل المعرفي، والاطلاع على أفضل الممارسات الإعلامية؛ تفعيلاً لدور الأمانة في دعم القطاعات التعليمية، وإثراء مهارات وخبرات الدارسين في مختلف المجالات والتي تدفعهم لمزيد من الإبداع في مستقبلهم المهني، مشيراً إلى اتاحة الفرصة للطلاب للقيام بزيارات ميدانية والاطلاع على آلية العمل في مختلف الإدارات والأقسام بالأمانة
من جانبه بيَّن الأستاذ إبراهيم بن محمد سليمان أنَّ البرنامج يتضمن التعريف عن مهام العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وحملات العلاقات العامة والشراكات مع الجهات الحكومية، وفنون ومهارات التغطيات الإعلامية الميدانية، وكتابة الأخبار، واساسيات التصوير الفوتوغرافي، إضافةً إلى استخدام التقنية الرقمية وإدارة وسائل التواصل الإجتماعي في الإعلام الجديد

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