«تعليم ألمع» يحتضن فعالية الهلال الأحمر «كن مسعفًا»

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احتضن مسرح إدارة التعليم بمحافظة رجال ألمع صباح اليوم الخميس برنامج صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية «كن مسعفًا» إحدى مبادرات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير بالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية بإدارة تعليم رجال ألمع، بحضور مدير التعليم الدكتور أحمد بن خضران العُمري ومساعديه ومدير هيئة الهلال الأحمر برجال ألمع وعدد من ممثلي الجهات الحكومية

في بداية البرنامج رحب مدير التعليم بالحضور شاكرًا لسمو أمير منطقة عسير مباركته هذه المبادرة الهامة في مجال الإسعافات الأولية والتي نسعى وبالشراكة مع هيئة الهلال الأحمر السعودي للوصول لكافة منسوبي ومنسوبات تعليم ألمع مشيرًا بأن لدينا حلمًا يتمثل في تدريب ٢٤١٥ معلمََا ومعلمة عبر هذا البرنامج الطموح ليحقق الأهداف المرجوة ويكون دعامة صحية ورافدً توعويًا أصيلاً في العملية التعلمية لنصل للوعي الصحي المنشود ونثقف المجتمع التعليمي حول الإسعافات الأولية الطارئة وكيفية التعامل مع الكوارث لا قدّر الله ، راجيًا للجميع بالتوفيق والسداد وأن تستمر هذه الشراكات الفاعلة والنوعية.

من جانبه ، أوضح مدير هيئة الهلال الأحمر برجال ألمع الأستاذ إبراهيم آل عامر أن البرنامج يعد توعويًا يقدمه مجموعة من المدربين المؤهلين من منسوبي الهيئة في جميع محافظات المنطقة عن الإسعافات الأولية وكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة ، تحقيقًا لرؤية 2030 من خلال إشراك المواطنين والمواطنات في تقديم الخدمة الإسعافية قبل وصول الفرقة المختصة بالإضافة لتأهيل مسعف في كل بيت وتحفيز المجتمع للحصول على دورات متقدمة في المجال الإسعافي، مقدمًا شكره لمدربين هذا اللقاء المسعف عبدالله فلقي ومحمد الزين وللشريك الفاعل إدارة التعليم ولجميع الحاضرين هذا البرنامج التوعوي، راجيًا أن تحقق أهدافه وتصل الرسالة لكافة فئات المجتمع.