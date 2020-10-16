بلقاء مع بايدن استمر 90 دقيقة.. تجاهل لفضيحة إيميل ابنه!

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على الرغم من أن القضية شكلت حدثا بارزاً في البلاد، إلا أن مقابلة مع المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأميركية، استمرت ساعة ونصفا، لم يتم التطرق لا من قريب ولا من بعيد إليها، ما أثار انتقادات عدة.

وفي التفاصيل، فشل جورج ستيفانوبولوس مذيع قناة ABC News طوال 90 دقيقة في سؤال نائب الرئيس السابق جو بايدن في حوار مباشر ليل الخميس عن الأدلة الجديدة ورسائل البريد الإلكتروني التي طالت مؤخرا ابنه هانتر، وأعادت إلى الواجهة مجددا مسألة لقائه مع مسؤول لشركة الطاقة الأوكرانية المتهمة بالفساد Burisma عام 2015.