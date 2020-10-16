أنقرة تتلطخ بوحول المنطقة.. تحذير ضمني من الأوروبي

أنقرة تتلطخ بوحول المنطقة.. تحذير ضمني من الأوروبي

أبرز المواد
السودان: تجمع المهنيين مهاجماً حكومة حمدوك: تبيع السمك في الماء

السودان: تجمع المهنيين مهاجماً حكومة حمدوك: تبيع السمك في الماء

أبرز المواد
أكثر من 25 ألف حالة وفاة حصيلة كوفيد-19 في الأرجنتين

أكثر من 25 ألف حالة وفاة حصيلة كوفيد-19 في الأرجنتين

أبرز المواد
إحصائية رسمية: 152460 حالة وفاة بـكورونا في البرازيل

إحصائية رسمية: 152460 حالة وفاة بـكورونا في البرازيل

أبرز المواد

أنقرة تتلطخ بوحول المنطقة.. تحذير ضمني من الأوروبي

أنقرة تتلطخ بوحول المنطقة.. تحذير ضمني من الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=912737
المناطق_وكالات

في رسالة غير مباشرة، أطلق القادة الأوروبيون أمس تحذيرًا ضمنيًا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المتورط في صراعات في ليبيا وسوريا وناغورني كاراباخ، كما أنه ينتهك القانون الدولي بالتنقيب غير القانوني في المياه الغنية بالمحروقات في قبرص واليونان.

ويتوقع أن يستكمل هذا التحذير اليوم الجمعة خلال الجولة الثانية من لقاءات القمة الأوروبية التي تعقد في بروكسيل، والتي ستخصص للبحث في السياسة الخارجية والعلاقات مع تركيا.

يأتي هذا في وقت عاد التوتر بين دول أوروبية وأنقرة، بعد أن أعادت سفينة التنقيب عن الغاز إلى المنطقة المتنازع عليها قبالة اليونان، ما أثار حفيظة أثينا، وفجر التقارب الخجول الذي سجلته الأيام الماضية.

متورطة في ملفات عدة

وكان القادة الأوروبيون فرضوا أمس الخميس عقوبات على عدد من “رجال” الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قضية تسميم المعارض أليكسي نافالني، وعلى خلفية تدخل الكرملين المزعوم في الحرب الليبية.

وأطلق القادة الأوروبيون عبر هذه الإجراءات تحذيرًا ضمنيًا لأنقرة المتورطة في ملفات إقليمية عدة، من سوريا إلى ليبيا ومؤخرا ناغورني كارابخ، حيث نقلت العديد من المقاتلين السوريين والمرتزقة، إلى أذربيجان للمشاركة في الصراع، تماما كما فعلت قبلها في ليبيا، دعماً لحكومة الوفاق ضد الجيش الليبي.

وقد يفرض الاتحاد أيضا عقوبات على بعض المسؤولين الأتراك، لا سيما وأنه لوح بذلك سابقا، مؤكدا أنه سيتخذ كل اجراء ضروري لوقف استفزازات تركيا لا سيما في شرق المتوسط، حيث أعادت تركيا الإثنين سفينة التنقيب بعد أن سحبتها سابقا

روابط ذات صلة

السودان: تجمع المهنيين مهاجماً حكومة حمدوك: تبيع السمك في الماء

السودان: تجمع المهنيين مهاجماً حكومة حمدوك: تبيع السمك في الماء
أكثر من 25 ألف حالة وفاة حصيلة كوفيد-19 في الأرجنتين

أكثر من 25 ألف حالة وفاة حصيلة كوفيد-19 في الأرجنتين
إحصائية رسمية: 152460 حالة وفاة بـكورونا في البرازيل

إحصائية رسمية: 152460 حالة وفاة بـكورونا في البرازيل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*