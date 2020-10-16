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روسيا تبحث الأزمة الليبية مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

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روسيا تبحث الأزمة الليبية مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

روسيا تبحث الأزمة الليبية مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة
http://almnatiq.net/?p=912768
المناطق - الرياض

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع الممثلة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، تطورات الأوضاع في ليبيا.
ورحبت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم بوقف العمليات القتالية لمدة 4 أشهر، مشيرة إلى ضرورة تنسيق جهود المجتمع الدولي مع الدور القيادي للأمم المتحدة من أجل دفع عملية التفاوض بين الأطراف الليبية قُدُما لإخراج البلاد من أزمته.

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