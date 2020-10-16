أسعار نفط “برنت” تنخفض إلى 42.78 دولارًا

أسعار نفط “برنت” تنخفض إلى 42.78 دولارًا

أبرز المواد
روسيا تبحث الأزمة الليبية مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

روسيا تبحث الأزمة الليبية مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

أبرز المواد
«وزير الخارجية»: أزمة اليمن سببها إيران ودعمها لـ«الحوثي»

«وزير الخارجية»: أزمة اليمن سببها إيران ودعمها لـ«الحوثي»

أبرز المواد
إعلان مواعيد وأماكن الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة

إعلان مواعيد وأماكن الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة

أبرز المواد

أسعار نفط “برنت” تنخفض إلى 42.78 دولارًا

أسعار نفط “برنت” تنخفض إلى 42.78 دولارًا
http://almnatiq.net/?p=912770

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم بنسبة 0.67 في المئة، ما يعادل 29 سنتًا، ليصل سعره إلى 42.78 دولارًا أمريكيًا للبرميل.
وتراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بمقدار 23 سنتًا، ما نسبته 0.56 في المئة، ليصل سعره عند 40.73 دولارًا أمريكيًا للبرميل.

روابط ذات صلة

روسيا تبحث الأزمة الليبية مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة

روسيا تبحث الأزمة الليبية مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة
«وزير الخارجية»: أزمة اليمن سببها إيران ودعمها لـ«الحوثي»

«وزير الخارجية»: أزمة اليمن سببها إيران ودعمها لـ«الحوثي»
إعلان مواعيد وأماكن الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة

إعلان مواعيد وأماكن الزيارة والصلاة في الروضة الشريفة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*