معركة كاراباخ.. أرمينيا تكشف حجم الخسائر في جيش أذربيجان

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المناطق - الرياض

تواصل أرمينيا وأذربيجان تبادل الاتهامات بشأن خرق قرار وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كاراباخ، بعدما جرت الهدنة بوساطة روسية ودخلت حيز التنفيذ، يوم السبت الماضي.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية، إن القوات الأذربيجانية واصلت استهدافها لمدن إقليم ناغورني كاراباخ في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة.

وفي الوقت ذاته، اتهمت وزارة الخارجية الأذربيجانية أرمينيا باستهدافها عدة مواقع في مناطق ترتر وأغدام وغورانبوي بنيران مدفعيتها الثقيلة .

وأعلنت أرمينيا تدمير 552 آلية عسكرية أذربيجانية، من بينها مدرعات وطائرات بدون طيار منذ بدء المعارك في إقليم ناغورني كاراباخ في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي.

وأضاف المركز الإعلامي التابع للحكومة الأرمينية في بيان، أن المعارك أسفرت عن تدمير 181 طائرة بدون طيار و21 طائرة و16 طائرة هليكوبتر وأربعة منظومات قاذفة صواريخ كلها تابعة للجيش الأذربيجاني.

ووفقا للبيان فقد فقدت القوات الأذربيجانية 5959 شخصا في الأعمال القتالية منذ بداية الصراع.

وأكد البيان إسقاط طائرة أذربيجانية بدون طيار وتدمير 6 عربات مدرعة وطائرة وقتل 120 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت، الخميس، مصرع 604 قتيلا في صفوف القوات الأرمينية منذ بدء المعارك إضافة لمقتل نحو 30 مدنيا.

ولم تعلن باكو عن خسائرها في المعارك إلا أنها قالت إن 41 مدنيا قتلوا جرّاء استهداف القوات الأرمينية لمناطق سكنية.

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