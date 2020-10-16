أمير المدينة المنورة يتفقد مشاريع تطوير بعض مرافق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي

وأشار سمو أمير منطقة المدينة المنورة إلى أن عملية الإصلاح الإنشائي في المنطقة المركزية سيواكبها إعادة هيكلة للأنشطة الاقتصادية وتصحيح كافة المخالفات التجارية فيها، إلى جانب تطبيق حملة موسعة لتوطين المهن بهدف توفير المزيد من فرص العمل لأبناء وبنات المدينة المنورة.

وخلال الجولة التفقدية، اطلع الأمير فيصل بن سلمان، على تفاصيل مراحل المشاريع المُنجزة في نطاق المنطقة المركزية، والتي شملت مشروع تطوير طريق السلام غرب المسجد النبوي، على مساحة 36 ألف متر مربع، وتهيئة المنطقة من خلال توفير المواقع المخصصة للجلوس والانتظار وتوفير الخدمات العامة وتحسين منظومة التشجير لتوفير الظل وتوسيع دائرة حجم الغطاء النباتي، واستحداث نقاط لمشارب المياه ضمن مُبادرة سبيل للسقايا، كما استمع سموه إلى لمحة عن مشاريع تطوير طريق مصعب بن عمير، وطريق عبدالرحمن بن عوف، والتي تم الانتهاء من تنفيذها بأسلوب يحاكي طبيعة الموقع وقدسية المكان ويراعي المتطلبات التشغيلية للمنطقة.

كما استمع سموه إلى المشاريع الأخرى الجاري تنفيذها، والمتمثلة في مشروع أرصفة طريق الملك فيصل (الدائري الأول) والذي بلغ نسبة الانجاز فيه 40%، بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق زيد بن ثابت بنسبة إنجاز وصلت إلى 45%، كما اطلع على مشروع تطوير طريق سعد بن معاذ، وطريق أبو دجانه، وطريق أبي ذر الغفاري.