احدث الأخبار

كورونا يراوغ .. إصابة رجل بعد تعافيه تحير العلماء
أبرز المواد
 أمير المدينة المنورة يتفقد مشاريع تطوير بعض مرافق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي
منطقة المدينة المنورة
 آل الشيخ في خطبة #الجمعة بـ #المسجد_النبوي : “رحمة الله بخلقه والتي تفرج بها الكروب وتزول الخطوب لا تتحقق إلا بطاعته وتقواه سبحانه”
أبرز المواد
 غزاوي في خطبة #الجمعة بـ #المسجد_الحرام “من فضل الله على عباده أن جعل منهم سباقين في فعل الخيرات”
أبرز المواد
 لجنة عمداء شؤون الطلاب بجامعات المملكة تعقد اجتماعها الـ 17 افتراضياً
محليات
 مونبلييه الفرنسي يعلن “اجتياح” فيروس كورونا للاعبي الفريق
أبرز المواد
 دراسة تحذر من “وباء مركب” يهدد العالم
أبرز المواد
 معركة كاراباخ.. أرمينيا تكشف حجم الخسائر في جيش أذربيجان
أبرز المواد
 اعترافات أوزتورك تفضح “مافيا أردوغان” لقتل السياسيين في الخارج
أبرز المواد
 5 دول أوروبية تدين بناء المستوطنات في الضفة الغربية
أبرز المواد
 أسعار نفط “برنت” تنخفض إلى 42.78 دولارًا
أبرز المواد
 روسيا تبحث الأزمة الليبية مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة
أبرز المواد
كورونا يراوغ .. إصابة رجل بعد تعافيه تحير العلماء

كورونا يراوغ .. إصابة رجل بعد تعافيه تحير العلماء

أبرز المواد
أمير المدينة المنورة يتفقد مشاريع تطوير بعض مرافق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي

أمير المدينة المنورة يتفقد مشاريع تطوير بعض مرافق المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي

منطقة المدينة المنورة
آل الشيخ في خطبة #الجمعة بـ #المسجد_النبوي : “رحمة الله بخلقه والتي تفرج بها الكروب وتزول الخطوب لا تتحقق إلا بطاعته وتقواه سبحانه”

آل الشيخ في خطبة #الجمعة بـ #المسجد_النبوي : “رحمة الله بخلقه والتي تفرج بها الكروب وتزول الخطوب لا تتحقق إلا بطاعته وتقواه سبحانه”

أبرز المواد
غزاوي في خطبة #الجمعة بـ #المسجد_الحرام “من فضل الله على عباده أن جعل منهم سباقين في فعل الخيرات”

غزاوي في خطبة #الجمعة بـ #المسجد_الحرام “من فضل الله على عباده أن جعل منهم سباقين في فعل الخيرات”

أبرز المواد

كورونا يراوغ .. إصابة رجل بعد تعافيه تحير العلماء

كورونا يراوغ .. إصابة رجل بعد تعافيه تحير العلماء
http://almnatiq.net/?p=912806
المناطق - وكالات

يواصل فيروس كورونا المستجد عمله المستمر منذ أشهر بحصد الأرواح وتحيير العلماء، ليضيف هذه المرة معضلة جديدة إلى خط الأزمة.

فقد أعلن رجل من نيفادا بالولايات المتحدة الأميركية إصابته مرة أخرى بالوباء بعد تعافيه منه، وكانت العدوى الثانية أكثر خطورة بكثير من الأولى.

 ومع أن الإصابة مرة أخرى بشكل عام تعد نادرة، حيث لم تسجل أي حالات مماثلة إلا بأمثلة قليلة جداً بين أكثر من 37 مليون حالة إصابة مؤكدة حول العالم، إلا أنها حدثت مع هذا الشاب البالغ من العمر 25 عاماً، واحتاج إلى العلاج في المستشفى بعد أن عجزت رئتاه عن إدخال ما يكفي من الأكسجين إلى جسده، ولم يكن لديه أي مشاكل صحية أو عيوب مناعية معروفة تجعله عرضة بشكل خاص للإصابة مرتين بالمرض، وهو ما أثار حيرة العلماء، وطرح تساؤلات عن مقدار المناعة التي يمكن أن تتشكل ضد الفيروس.

ووفق ما جاء بدورية “ذا لانسيت” الطبية، فإن المريض اشتكى في مارس/آذار الماضي من أعراض التهاب الحلق، والسعال، والصداع، والغثيان، والإسهال، وفي أبريل/نيسان الماضي، جاءت نتيجة اختباره إيجابية لأول مرة، لتختفي الأعراض تماماً بعد 9 أيام من ظهور نتيجة الاختبار.

سلبية.. ثم إيجابية بأعراض أقوى

وفي منتصف مايو/أيار الماضي، جاءت نتائج فحوصه سلبية للفيروس مرتين، وعادوته في 28 مايو الأعراض مرة أخرى، وهذه المرة تشمل الحمى والصداع والدوخة والسعال والغثيان والإسهال، وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية للمرة الثانية في 5 يونيو /حزيران مع معاناة من نقص الأكسجة ما يعني نقص الأكسجين في الدم مع ضيق في التنفس، وهو ما استدعى علاجه في غرفة العناية الفائقة بالمستشفى.

وأظهرت مقارنة الشفرات الجينية للفيروس المأخوذة خلال كل نوبة من الأعراض أنها كانت مميزة للغاية، بحيث لا يمكن أن تسببها نفس العدوى، ولا يزال من غير الواضح سبب إصابة مريض نيفادا بمرض شديد في المرة الثانية.

هل هي جرعة أكبر؟!

إحدى الأفكار التي طرحها الباحثون في الدراسة هي أنه ربما يكون قد تعرض لجرعة أكبر من الفيروس في المرة الثانية، أو أن الاستجابة المناعية الأولية قد جعلت العدوى الثانية أسوأ، وقد تم توثيق ذلك مع أمراض مثل حمى الضنك، حيث تسبب الأجسام المضادة التي يتم إنتاجها استجابة لسلالة واحدة من فيروس حمى الضنك مشاكل في حالة الإصابة بسلالة أخرى.

الخلاصة أنه وحتى لو لم يكن لهذه الحالة تأثيرات قوية إلا أنها تشير إلى أن العدوى السابقة قد لا تحمي بالضرورة من العدوى في المستقبل.

روابط ذات صلة

آل الشيخ في خطبة #الجمعة بـ #المسجد_النبوي : “رحمة الله بخلقه والتي تفرج بها الكروب وتزول الخطوب لا تتحقق إلا بطاعته وتقواه سبحانه”

آل الشيخ في خطبة #الجمعة بـ #المسجد_النبوي : “رحمة الله بخلقه والتي تفرج بها الكروب وتزول الخطوب لا تتحقق إلا بطاعته وتقواه سبحانه”
غزاوي في خطبة #الجمعة بـ #المسجد_الحرام “من فضل الله على عباده أن جعل منهم سباقين في فعل الخيرات”

غزاوي في خطبة #الجمعة بـ #المسجد_الحرام “من فضل الله على عباده أن جعل منهم سباقين في فعل الخيرات”
مونبلييه الفرنسي يعلن “اجتياح” فيروس كورونا للاعبي الفريق

مونبلييه الفرنسي يعلن “اجتياح” فيروس كورونا للاعبي الفريق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*