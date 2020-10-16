أمير منطقة جازان يكلف دحشي مديرًا لشؤون السجناء والموقوفين بإمارة المنطقة

جازان - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان قرارا يقضي بتكليف الموظف علي بن نافع دحشي ، مديرا لشؤون السجناء والموقوفين بإمارة منطقة جازان.

من جانبه رفع مدير شؤون السجناء والموقوفين علي بن نافع دحشي ، خالص شكره وامتنانه إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان -حفظهما الله – على الثقة الكريمة بتكليفه مديرا لشؤون السجناء بإمارة المنطقة ، والتي ستكون حافزاً لتحقيق التطلعات لما فيه مصلحة الجميع ، بمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، وذلك في سبيل خدمة الوطن والمواطنين والمنطقة ، داعياً الله عزوجل ، أن يعينه على تحمل المسؤولية وأن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر – حفظهم الله- .