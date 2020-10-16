احدث الأخبار

إيداع وثيقتي انضمام المملكة لاتفاق استراسبرغ ومعاهدة بودابست لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ الكريري
منطقة جازان
 هجمات إلكترونية طالت موانئ إيران
أبرز المواد
 “الأوروبي”: قمتنا المقبلة ستبحث فرض عقوبات على تركيا
أبرز المواد
 544 ألفاً .. حصيلة مزاد نادي الصقور السعودي في يومه السادس
منطقة الرياض
 انتهاء أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن.. إطلاق 1956
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تعدّل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلّغين لتشمل ضريبة التصرفات العقارية
أبرز المواد
 بيان خماسي مشترك بشأن خطط بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
أبرز المواد
 عبور 145 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن
أبرز المواد
 اختتام جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل (433) حالة مؤكدة وإجراء أكثر من 53 ألف فحص مخبري جديد
أبرز المواد
 مبيعات مهرجان الزيتون الأول بالباحة قاربت نصف المليون ريال
منطقة الباحة
إيداع وثيقتي انضمام المملكة لاتفاق استراسبرغ ومعاهدة بودابست لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

إيداع وثيقتي انضمام المملكة لاتفاق استراسبرغ ومعاهدة بودابست لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ الكريري

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ الكريري

منطقة جازان
هجمات إلكترونية طالت موانئ إيران

هجمات إلكترونية طالت موانئ إيران

أبرز المواد
“الأوروبي”: قمتنا المقبلة ستبحث فرض عقوبات على تركيا

“الأوروبي”: قمتنا المقبلة ستبحث فرض عقوبات على تركيا

أبرز المواد

بيان خماسي مشترك بشأن خطط بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة

بيان خماسي مشترك بشأن خطط بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
http://almnatiq.net/?p=912825
المناطق - واس

أصدرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا بيانا مشتركا بشأن قرار السلطات الإسرائيلية التوسع في بناء أكثر من 4,900 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المجموعة في بيان نشرته الخارجية البريطانية اليوم : يقلقنا جدا قرار السلطات الإسرائيلية بشأن التوسع في بناء أكثر من 4,900 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة،وإن التوسع في بناء المستوطنات انتهاك للقانون الدولي، ويزيد من خطر تقويض إمكانية الوصول إلى حل الدولتين لإحلال سلام عادل ودائم لإنهاء الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني ، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستاتي بنتائج عكسية .
وأضاف البيان ” شددنا في حديثنا مباشرة مع الحكومة الإسرائيلية، بان هذه الخطوة تقوض أيضا جهود إعادة بناء الثقة بين الأطراف سعيا لاستئناف الحوار، وبالتالي نطالب بالتوقف فورا عن بناء المستوطنات، إلى جانب التوقف عن إخراج الفلسطينيين من بيوتهم وهدم ممتلكاتهم في القدس الشرقية والضفة الغربية .
ودعت المجموعة في بيانها بالتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 بكافة أحكامه ، مشددة بانها لن تعترف على أي تغييرات على حدود 4 حزيران 1967، بما في ذلك القدس المحتله ، ما لم يتفق الطرفان على تلك التغييرات، وأيضا تعليق خطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يجب أن يكون قرارا دائما .
كما دعى البيان كلا الطرفين للامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الطرف، واستئناف حوار صادق بينهما، إلى جانب المفاوضات المباشرة حول جميع مسائل الوضع النهائي.”

روابط ذات صلة

إيداع وثيقتي انضمام المملكة لاتفاق استراسبرغ ومعاهدة بودابست لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

إيداع وثيقتي انضمام المملكة لاتفاق استراسبرغ ومعاهدة بودابست لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
هجمات إلكترونية طالت موانئ إيران

هجمات إلكترونية طالت موانئ إيران
“الأوروبي”: قمتنا المقبلة ستبحث فرض عقوبات على تركيا

“الأوروبي”: قمتنا المقبلة ستبحث فرض عقوبات على تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*