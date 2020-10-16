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“الزكاة والدخل” تعدّل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلّغين لتشمل ضريبة التصرفات العقارية

“الزكاة والدخل” تعدّل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلّغين لتشمل ضريبة التصرفات العقارية
http://almnatiq.net/?p=912828
المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل تعديل المادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلّغين عن المخالفات الضريبية، التي أصبحت تتضمن قائمة بمخالفات نظام ضريبة التصرفات العقارية.
ويتمثل التعديل في تحديث قائمة المخالفات التي يتم الإبلاغ عنها، وذلك وفقاً لأحكام المادة الثانية من اللائحة، إذ تمت إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (5) للمادة الثانية من لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين، حيث تشمل الفقرة أبرز مخالفات ضريبة التصرفات العقارية التي تستدعي الإبلاغ وهي: عدم الإفصاح عن واقعة تصرف عقاري، واحتساب الضريبة بقيمة أقل من القيمة السوقية العادلة للتصرف، ومخالفات التهرب من الضريبة، وأخيراً إجراء معاملات وتصرفات صورية غير حقيقة لا تعكس قيمة الضريبة المستحقة.
ويأتي التعديل بعد أن تم الإعلان مؤخراً عن تطبيق ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%، وذلك بموجب الأمر الملكي بتاريـخ 14 / 2 / 1442هــ، حيث تُعرّف التصرفات العقارية بأنها “أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية”.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الراغبين بالاطلاع على لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين بعد تحديثها, وكذلك الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة التصرفات العقارية إلى زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة (gazt.gov.sa).
وأهابت الهيئة بالجميع التعاون معها والإبلاغ عن أي من المخالفات الضريبية، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة، أو من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى يبلغ مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

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