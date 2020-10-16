احدث الأخبار

نادي الخليج : الهمل نائباً للرئيس و آل عباس أميناً للمجلس
المنطقة الشرقية
 إيداع وثيقتي انضمام المملكة لاتفاق استراسبرغ ومعاهدة بودابست لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ الكريري
منطقة جازان
 هجمات إلكترونية طالت موانئ إيران
أبرز المواد
 “الأوروبي”: قمتنا المقبلة ستبحث فرض عقوبات على تركيا
أبرز المواد
 544 ألفاً .. حصيلة مزاد نادي الصقور السعودي في يومه السادس
منطقة الرياض
 انتهاء أكبر عملية لتبادل الأسرى في اليمن.. إطلاق 1956
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تعدّل لائحة المكافآت التشجيعية للمبلّغين لتشمل ضريبة التصرفات العقارية
أبرز المواد
 بيان خماسي مشترك بشأن خطط بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
أبرز المواد
 عبور 145 شاحنة إغاثية مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة لعدة محافظات في اليمن
أبرز المواد
 اختتام جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب
أبرز المواد
 “الصحة”: تسجيل (433) حالة مؤكدة وإجراء أكثر من 53 ألف فحص مخبري جديد
أبرز المواد
نادي الخليج : الهمل نائباً للرئيس و آل عباس أميناً للمجلس

نادي الخليج : الهمل نائباً للرئيس و آل عباس أميناً للمجلس

المنطقة الشرقية
إيداع وثيقتي انضمام المملكة لاتفاق استراسبرغ ومعاهدة بودابست لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

إيداع وثيقتي انضمام المملكة لاتفاق استراسبرغ ومعاهدة بودابست لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية

أبرز المواد
أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ الكريري

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ الكريري

منطقة جازان
هجمات إلكترونية طالت موانئ إيران

هجمات إلكترونية طالت موانئ إيران

أبرز المواد

544 ألفاً .. حصيلة مزاد نادي الصقور السعودي في يومه السادس

544 ألفاً .. حصيلة مزاد نادي الصقور السعودي في يومه السادس
http://almnatiq.net/?p=912834
الرياض - فتحية عبدالله
واصل مزاد نادي الصقور السعودي فعالياته لليوم السادس، مقدماً 7 صقور، 4 فروخ و 3 قرانيس، بيعت بمبلغ 544 ألف ريال، وذلك مساء امس الخميس، على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز، في ملهم شمال مدينة الرياض.
الصقر الأول من نوع “فرخ شاهين”، للطاروحين  سعود حمدان المعبدي ومحمد مبروك المعبدي، والذي تم طرحه في منطقة الشعيبة غربي المملكة، وطوله مساوٍ لعرضه 15 إنشاً وربع، ووزنه 970 جراماً، وذهبت صفقته لوليد نوار العتيبي بقيمة 85 ألف ريال.
أما ثاني صقور المزاد، “شاهين فرخ”، فكان للطاروح خالد ضيف الله العتيبي، قادمًا من الشعيبة أيضًا، والذي تم طرحه الثلاثاء الماضي، وطوله مساوٍ لعرضه 15 إنشاً ونصف، فيما بلغ وزنه 1050 جراماً، وظفر به بندر شايم العنزي بـ 171 ألف ريال.
فيما كان الصقر الثالث “شاهين قرناس” للطاروح عزيز بن سلمان البلوي، طرح بمحافظة الوجه في منطقة تبوك، ويتسم طوله بـ 14 إنشاً وربع، وعرضه 15 إنشاً ونصف، ووزنه 1010 جرامات، وبيع بمبلغ 35 ألف ريال، لصالح فلاح العدواني.
أما رابع طيور اليوم السادس للمزاد، فهو شاهين قرناس للطاروح عبدالله بن عليان الحربي، طرح منطقة الرايس، طوله 14 إنشاً وربع، والعرض 15 إنشاً ونصف راهي، ووزنه 900 جرام، بيع لبندر شايم العنزي بمبلغ 41 ألف ريال، فيما بيع شاهين قرناس، خامس صقور المزاد، لصالح فلاح العدواني بمبلغ 37 ألف ريال، وهو طرح العويقيلة، للمالك فيصل بن جمعان الزهراني، بطول 14 إنشاً وربع، وعرضه 15 إنشاً وربع ووزنه 910 جرامًا.
واحتدمت المنافسة على الصقر السادس شاهين فرخ، الذي تم طرحه في منطقة بدر، للطاروح محمد سليمان الصبحي، رسى على مالكه الجديد مشاري بن محمد العازمي بقيمة 95 ألف ريال، واتسم طوله وعرضه بـ 15 إنشًا وربع، وبلغ وزنه 912 جرامًا.
أما الصقر السابع والأخير “شاهين فرخ”، من طرح منطقة الصمان، اشترك فيه صيده ثلاثة طواريح، هم عبدالحميد محمد العنزي وبدر قاسم الظفيري وناصر مطير العنزي، وبيع بـ 80 ألف ريال، وكان من نصيب مفلح عبدالله القحطاني، ويصل طوله إلى 15 إنشاً، وعرضه 15 إنشاً ونصف، ووزنه 930 جراماً.
يذكر أن نادي الصقور السعودي أعلن عن إقامة الليلة السابعة من المزاد استثنائياً غداً الجمعة، لوجود مجموعة من الصقور التي طرحت في مناطق مختلفة من المملكة.

روابط ذات صلة

اختتام جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب

اختتام جلسات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي لتقويم التعليم والتدريب
“الصحة”: تسجيل (433) حالة مؤكدة وإجراء أكثر من 53 ألف فحص مخبري جديد

“الصحة”: تسجيل (433) حالة مؤكدة وإجراء أكثر من 53 ألف فحص مخبري جديد
توفير الخدمات الطبية لمنسوبي الموارد البشرية بالرياض.

توفير الخدمات الطبية لمنسوبي الموارد البشرية بالرياض.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*