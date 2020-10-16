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أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ الكريري

أمير منطقة جازان يعزي بوفاة الشيخ الكريري
http://almnatiq.net/?p=912844
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، خالص تعازيه ومواساته إلى ذوي وأسرة شيخ الكررة التابعة لمحافظة صامطة بوفاة والدهم الشيخ أحمد بن عقيل كريري – رحمه الله – الذي توفي إثر معاناة مع المرض.

وسأل سمو أمير منطقة جازان الله -عز وجل-، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

ونوه سمو الأمير محمد بن ناصر، بما قدمه الفقيد من أعمال الخير والاصلاح في المجتمع ، وما بذله الفقيد في خدمة دينه ووطنه.
فيما أعرب أبناء وأسرة الفقيد الشيخ الكريري، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان ، على تعازيه ومواساته لهم الغير مستغربة من سموه ، والتي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب الأليم، سائلين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز.

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