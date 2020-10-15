نادي الخليج : الهمل نائباً للرئيس و آل عباس أميناً للمجلس

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اعتمد الدكتور حبيب الربعان رئيس مجلس إدارة نادي الخليج المناصب الرئيسية المنصوص عليها في اللائحة الأساسية للأندية الرياضية، حيث تم تعيين المهندس علاء الهمل نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، والأستاذ أمين آل عباس أمينًا لمجلس الإدارة ومديرًا تنفيذيًا للنادي بشكل مؤقت كبداية لتأسيس إدارة تنفيذية للنادي لحين الانتهاء من الخطة الاستراتيجية والهيكل الإداري التنظيمي ودراسة العديد من الأسماء المقترحة والتي من ضمنها اختيار المدير المالي..

وعيّن المجلس الأستاذ أمير السبع مساعدًا لمدير الإدارة التنفيذية للنادي. ويعد السبع – الحاصل على شهادة البكالوريس في الموارد البشرية والماجستير في الإدارة الدولية بالإضافة لدبلوم عالي في القيادة – من الكفاءات الإدارية والرياضية في المنطقة. وسبق للسبع أن مثل فريق كرة الطاولة في النادي، وعمل كمستشار لعدد من الجامعات الأمريكية، كما سبق له العمل أيضاً في المركز الإعلامي للنادي.