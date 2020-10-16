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جمعية الكشافة تعرض تجربتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالجامبوري ( جوتا وجوتي )

جمعية الكشافة تعرض تجربتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالجامبوري ( جوتا وجوتي )
http://almnatiq.net/?p=912863
الرياض - مبارك الدوسري

بدأت جمعية الكشافة العربية السعودية اليوم مشاركتها في الجامبوري الكشفي العالمي الثالث والستون على الهــواء ( جوتا ) عبر محطة اللاسلكي الرئيسة بالجمعية والجامبوري الكشفي العالمي الرابع والعشرون على الانترنت ( جوتي ) ، والذي يستمر حتى 18 من أكتوبر الجاري. 

وتضمنت فعاليات اليوم المشاركة في جلسة برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM،وورشة كيف تصنع تطبيقا الكترونيا في 20 دقيقة بالتعاون مع شركة (Engineuss  ) والتي قدمت باللغة العربية ، مشاركة من الإقليم الكشفي العربي . 

وتتضمن فعاليات هذا العام مناقشات حول مهارات القرن الحادي والعشرين التي يمكن تعليمها للكشافة وقيم المواطنة العالمية، وتمكين الشباب من الاتصال والتواصل مع بعضهم البعض في المشاركة التعليمية وتبادل الخبرات والثقافات.  

وستعرض الكشافة السعودية العديد من تجاربها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ، بمناسبة الذكرى الخامسة لأهداف التنمية المستدامة والمساهمة التي يقدمها الكشافة نحو جدول أعمال عالمي للاستدامة ، كما ستعرض علاقة مجالات المشروع الكشفي العالمي رسل السلام بأهداف التنمية المستدامة . 

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