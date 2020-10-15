أمير منطقة تبوك يواسي مدير مرور المنطقة بوفاة والده

المناطق- تبوك- فايز السميري:

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مدير مرور منطقة تبوك العميد عبدالله بن عائض حويز . بوفاة والده -رحمه الله –

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للعميد عبدالله ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب العميد عبدالله حويز عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته