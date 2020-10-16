احدث الأخبار

وزير خارجية اليونان: تركيا قاسم مشترك لجميع توترات المنطقة
أبرز المواد
 “كورونا” يحصد مليوناً و100 ألف ضحية في العالم
أبرز المواد
 حسين عبد الغني يعلن نهاية مسيرته الكروية الحافلة
أبرز المواد
 أزارو اتفاقي حتى 2022
الرياضة
 العالم يسجل زيادة قياسية في عدد مصابي كورونا
أبرز المواد
 الكويت تسجل 729 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
أبرز المواد
 “الغذاء والدواء” تشارك في “يوم الأغذية العالمي”
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يواسي مدير مرور المنطقة بوفاة والده
منطقة تبوك
 تمديد صلاحية تأشيرة الخروج النهائي آلياً دون مقابل إلى 31 أكتوبر 2020
أبرز المواد
 تقرير “سكني” يكشف أرقام مستفيديه وتحديثات البناء حتى شهر سبتمبر
أبرز المواد
 العيادات الطبية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة في مخيم وعلان للنازحين بمحافظة حجة تواصل تقديم خدماتها العلاجية
أبرز المواد
 جمعية الكشافة تعرض تجربتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالجامبوري ( جوتا وجوتي )
منطقة الرياض
وزير خارجية اليونان: تركيا قاسم مشترك لجميع توترات المنطقة

وزير خارجية اليونان: تركيا قاسم مشترك لجميع توترات المنطقة

أبرز المواد
“كورونا” يحصد مليوناً و100 ألف ضحية في العالم

“كورونا” يحصد مليوناً و100 ألف ضحية في العالم

أبرز المواد
حسين عبد الغني يعلن نهاية مسيرته الكروية الحافلة

حسين عبد الغني يعلن نهاية مسيرته الكروية الحافلة

أبرز المواد
أزارو اتفاقي حتى 2022

أزارو اتفاقي حتى 2022

الرياضة

العالم يسجل زيادة قياسية في عدد مصابي كورونا

العالم يسجل زيادة قياسية في عدد مصابي كورونا
http://almnatiq.net/?p=912886
المناطق - وكالات

تم تسجيل أكثر من 400 ألف إصابة جديدة بوباء كوفيد-19 في أنحاء العالم يوم الخميس وحده، وهو رقم قياسي وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس، الجمعة، استنادا إلى تقارير قدمتها السلطات الصحية.

وقد أعلن تسجيل 404,758 إصابة جديدة و6086 وفاة. وهذا الارتفاع في عدد الإصابات المبلغ عنها في كل أنحاء العالم، يمكن تفسيرها جزئيا بزيادة عدد الفحوص التي أجريت منذ الموجة الأولى للوباء في مارس- أبريل.

وفي أوروبا وأيضا الولايات المتحدة وكندا، ارتفع عدد الإصابات المثبتة بشكل حاد في أسبوع واحد، بنسبة 44 في المئة و17 في المئة على التوالي مقارنة بالأسبوع السابق.

تم الوصول في أوروبا، الخميس، إلى الحد الأقصى لعدد الإصابات اليومية منذ بداية الوباء، مع أكثر من 150 ألف إصابة جديدة في المنطقة.

وتعتقد العديد من الدول في “القارة العجوز” أنها دخلت موجة ثانية من الوباء. ولا يزال عدد الوفيات المسجلة بعيدا عن المستويات التي سجلت في أبريل (أكثر من 4000 وفاة يومية في المتوسط)، لكن بعد التباطؤ الذي حدث خلال الصيف (أقل من 400 وفاة يوميا في يوليو)، شهد الأسبوع الماضي ارتفاعا تجاوز متوسط 1000 وفاة يومية.

وفي الولايات المتحدة حيث انخفض عدد الإصابات المعلنة في سبتمبر بعد بلوغها الذروة في منتصف يوليو، تتزايد الإصابات أيضا بمتوسط أكثر من 50 ألف إصابة جديدة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية، وبلغت ذروتها الخميس مع أكثر من 70 ألف إصابة.

روابط ذات صلة

وزير خارجية اليونان: تركيا قاسم مشترك لجميع توترات المنطقة

وزير خارجية اليونان: تركيا قاسم مشترك لجميع توترات المنطقة
“كورونا” يحصد مليوناً و100 ألف ضحية في العالم

“كورونا” يحصد مليوناً و100 ألف ضحية في العالم
حسين عبد الغني يعلن نهاية مسيرته الكروية الحافلة

حسين عبد الغني يعلن نهاية مسيرته الكروية الحافلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*