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أزارو اتفاقي حتى 2022
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المناطق - الدمام

نجحت إدارة نادي الاتفاق بالظفر بخدمات المهاجم المغربي وليد أزارو لقيادة هجوم الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين مع أفضلية التجديد لموسم ثالث، بعد شراء عقد اللاعب من النادي الأهلي المصري.

وجرت مراسم توقيع الصفقة مساء اليوم الجمعة بقاعة المؤتمرات بالنادي بحضور الرئيس التنفيذي للنادي معاذ العوهلي، بعد تجاوز أزارو للفحوصات الطبية بنجاح في المستشفى السعودي الألماني بالدمام الراعي الطبي للنادي.

وسبق للمهاجم وليد أزارو خوض تجربة احترافية ناجحة مع النواخذة خلال فترة المركاتو الشتوية الموسم الماضي، عندما قدم من الأهلي المصري على سبيل الإعارة، لعب خلالها 7 مباريات سجل فيها 3 أهداف وصنع هدف.

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