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حسين عبد الغني يعلن نهاية مسيرته الكروية الحافلة

حسين عبد الغني يعلن نهاية مسيرته الكروية الحافلة
http://almnatiq.net/?p=912892
المناطق - الرياض

أعلن الدولي المخضرم حسين عبد الغني اعتزاله كرة القدم رسمياً، واضعاً بذلك حداً لمسيرته الرياضية التي امتدت على مدى 25 عاماً، حقق خلالها إنجازات عدة مع ناديي الأهلي والنصر السعوديين والمنتخبين الأول والأولمبي.

ويعتبر حسين عبدالغني (43 عاماً) آخر اللاعبين المعتزلين من جيل التسعينيات، وصاحب أطول مسيرة كروية في الملاعب في السعودية.

وقال عبد الغني في تصريحات تلفزيونية “قررت التوقف عن ممارسة كرة القدم بشكل رسمي، وحب كرة القدم جعلني في صراع كبير قبل أن أُعلن اعتزالي”.

ونقلت فرانس برس عن عبد الغني قوله “كان الأمر صعباً عليّ، لكن هذا القرار كان لابد من اتخاذه (…) هذا أصعب قرار اتخذته في حياتي، وكان لا بد من حسمه، أتمنى أن يكون قراراً صائباً”.

وأعرب الدولي عن شكره لجميع من دعمه في مسيرته الكروية، إذ لمع نجمه مع المنتخب الأولمبي عندما سجل هدف الفوز في المنتخب العراقي وقاد “الأخضر” إلى أولمبياد أتلانتا عام 1996.

وتصاعدت نجوميته بتألقه مع المنتخب الأول وساهم في فوزه بكأس آسيا 1996، وكأس العرب 1998، وشارك معه في نهائيات كأس العالم ثلاث مرات في 1998 و2002 و2006، فيما حقق العديد من البطولات مع الأهلي والنصر ، فتوج مع الأول بست بطولات منها واحدة خارجية، ومع الثاني بثلاث بطولات.

وحقق اللاعب المخضرم إنجازات فردية عدة، وكانت مسيرته حافلة بتجربتين احترافيتين مع نوشاتيل السويسري 2008-2009، وفيريا البلغاري 2017-2018، فيما خاض تجربة قصيرة بنظام الإعارة مع الريان القطري.

وفي أسبتمبر الماضي، أصبح عبد الغني أكبر لاعب يشارك في دوري أبطال آسيا، وهو بعمر 43 عاما و8 أشهر و5 أيام.

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