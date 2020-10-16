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بر العارضة تصرف أكثر من 375 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر محرم

بر العارضة تصرف أكثر من 375 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر محرم

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بر العارضة تصرف أكثر من 375 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر محرم

بر العارضة تصرف أكثر من 375 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر محرم
http://almnatiq.net/?p=912901
المناطق - فضة عطيف

صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغ وقده(375101) ريال لعدد (719) أسرة وذلك لمشروع كفالة الأسر “السلة الغذائية” الشهرية لشهر محرم 1442هـ.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة, وإيماناً منها لما ذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها, والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

فيما يتم إعطاء الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية, لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.

وإذ تشكر الجمعية كافة الداعمين لهذا لمشروع من مؤسسات وأفراد سائلين الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم.

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