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أمير تبوك يعزي رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة بوفاة والده

أمير تبوك يعزي رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة بوفاة والده
http://almnatiq.net/?p=912905
المناطق- تبوك - علي العميري:

واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة إمام وخطيب جامع الوالدين الشيخ جابر بن علي الحربي بوفاة والده -رحمه الله-.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للحربي ولجميع أسرتهم بوفاة فقيدهم ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

من جهته أعرب الشيخ جابر بن علي الحربي عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الكريمة غير المستغربة من سموه، التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم، سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.

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