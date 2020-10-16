الأمير فيصل بن فرحان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية البرتغالي

الأمير فيصل بن فرحان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية البرتغالي

أبرز المواد
رحلة صيد 5 أصدقاء تنتهي ببيع صقر بـ 80 ألف ريال

رحلة صيد 5 أصدقاء تنتهي ببيع صقر بـ 80 ألف ريال

الرياضة
أمير تبوك يعزي رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة بوفاة والده

أمير تبوك يعزي رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة بوفاة والده

منطقة تبوك
بر العارضة تصرف أكثر من 375 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر محرم

بر العارضة تصرف أكثر من 375 الف ريال لمشروع الكفالة الشهرية لشهر محرم

منطقة جازان

الأمير فيصل بن فرحان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية البرتغالي

الأمير فيصل بن فرحان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية البرتغالي
http://almnatiq.net/?p=912913
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمعالي وزير الخارجية البرتغالي أوقستو سانتوس سيلفا، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها سموه للجمهورية البرتغالية.

وعقد الجانبان جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ورؤية البلدين المشتركة في مكافحة التطرف والإرهاب وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

كما تناول اللقاء ما تقوم به المملكة من جهود خلال رئاستها لمجموعة العشرين لتعزيز التعاون في مواجهة جائحة كورونا وآثارها وصولاً إلى التعافي التام.

عقب ذلك عقد الوزيران مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، أكد فيه سمو وزير الخارجية أن هذه الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي، معبراً عن سعي البلدين الصديقين إلى تطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وقال سمو وزير الخارجية: “نؤمن بأن تعاوننا مع جمهورية البرتغال سيشكل قوة للتغلب على تبعات جائحة كورونا الاقتصادية لدى البلدين”.

حضر المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرتغال عادل بن عبدالرحمن بخش، ومدير عام مكتب وزير الخارجية السفير عبدالله العيفان.

روابط ذات صلة

وزير خارجية اليونان: تركيا قاسم مشترك لجميع توترات المنطقة

وزير خارجية اليونان: تركيا قاسم مشترك لجميع توترات المنطقة
“كورونا” يحصد مليوناً و100 ألف ضحية في العالم

“كورونا” يحصد مليوناً و100 ألف ضحية في العالم
حسين عبد الغني يعلن نهاية مسيرته الكروية الحافلة

حسين عبد الغني يعلن نهاية مسيرته الكروية الحافلة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*