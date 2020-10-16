مفتشو ومفتشات الموارد والتنمية بالرياض يحررون 39 مخالفة وإنذار خلال أسبوع

مفتشو ومفتشات الموارد والتنمية بالرياض يحررون 39 مخالفة وإنذار خلال أسبوع

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مفتشو ومفتشات الموارد والتنمية بالرياض يحررون 39 مخالفة وإنذار خلال أسبوع

مفتشو ومفتشات الموارد والتنمية بالرياض يحررون 39 مخالفة وإنذار خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=912922
المناطق - الرياض

نفذ مفتشو ومفتشات مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خلال هذا الأسبوع وبالتعاون مع الجهات الشريكة أكثر من 200 زيارة تفتيشية على خمسة من المراكز التجارية الكبرى والأسواق الشعبية المعروفة لمتابعة تطبيق قرارات التوطين والتأنيث والتحقق من مدى التزام اصحاب المنشآت بأنظمة العمل .

واسفرت الجولات التفتيشية التي تتم بناءً على جدولة ادارة التفتيش بالمنطقة او البلاغات الواردة من المواطنين عن تحرير 39 مخالفة وانذار بالإضافة إلى اغلاق 16 محلاً مخالفاً .

يذكر ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عن طريق تطبيق “معًا للرصد”، عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد “19911”؛

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