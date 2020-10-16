احدث الأخبار

الأمم المتحدة: مساعدات نقدية لأكثر من 11500 أسرة متضررة من انفجار بيروت
أبرز المواد
 مستشار الأمن الأمريكي: ما يحدث للمسلمين في شينجيانغ قريب من الإبادة
أبرز المواد
 عواقب أمريكية وخيمة على تركيا حال تفعليها نظام “إس-400”
أبرز المواد
 ” جود الإسكان “: 1.4 مليون مساهم لتسكين 3,555 أسرة من الأسر الأشد حاجة
أبرز المواد
 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ينطلق غداً بدون جماهير
أبرز المواد
 منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين يناقش التغيّر المناخي وحماية البيئة
أبرز المواد
 واشنطن ترفض عرض بوتين “غير المقبول” حول “معاهدة نيو ستارت”
أبرز المواد
 مفتشو ومفتشات الموارد والتنمية بالرياض يحررون 39 مخالفة وإنذار خلال أسبوع
منطقة الرياض
 المعلمي يشارك في اجتماع المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن فرحان يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية البرتغالي
أبرز المواد
 رحلة صيد 5 أصدقاء تنتهي ببيع صقر بـ 80 ألف ريال
الرياضة
 أمير تبوك يعزي رئيس المحكمة الجزائية بالمنطقة بوفاة والده
منطقة تبوك
الأمم المتحدة: مساعدات نقدية لأكثر من 11500 أسرة متضررة من انفجار بيروت

الأمم المتحدة: مساعدات نقدية لأكثر من 11500 أسرة متضررة من انفجار بيروت

أبرز المواد
مستشار الأمن الأمريكي: ما يحدث للمسلمين في شينجيانغ قريب من الإبادة

مستشار الأمن الأمريكي: ما يحدث للمسلمين في شينجيانغ قريب من الإبادة

أبرز المواد
عواقب أمريكية وخيمة على تركيا حال تفعليها نظام “إس-400”

عواقب أمريكية وخيمة على تركيا حال تفعليها نظام “إس-400”

أبرز المواد
” جود الإسكان “: 1.4 مليون مساهم لتسكين 3,555 أسرة من الأسر الأشد حاجة

” جود الإسكان “: 1.4 مليون مساهم لتسكين 3,555 أسرة من الأسر الأشد حاجة

أبرز المواد

عواقب أمريكية وخيمة على تركيا حال تفعليها نظام “إس-400”

عواقب أمريكية وخيمة على تركيا حال تفعليها نظام “إس-400”
http://almnatiq.net/?p=912941
المناطق - وكالات

قالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، إن واشنطن “عبرت لمستويات رفيعة في الحكومة التركية” عن عدم قبولها لحيازة أنقرة لأنظمة أسلحة روسية مثل “إس-400″، محذرة من “عواقب وخيمة محتملة” لعلاقتها الأمنية مع تركيا، إذا قامت بتفعيل هذا النظام.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، في بيان: “إذا تأكد ذلك.. فسندين بأشد العبارات اختبار إطلاق صاروخ من منظومة إس-400، باعتباره لا يتسق مع مسؤوليات تركيا كعضو في حلف شمال الأطلسي وكشريك استراتيجي للولايات المتحدة”، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وجاءت هذه التصريحات بعد تسجيل مصور محلي حصلت عليه “رويترز”، أظهر إطلاق صاروخ، الجمعة، على ساحل تركيا المطل على البحر الأسود، حيث من المتوقع أن يختبر الجيش منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.

يظهر في التسجيل الذي تم تصويره في مدينة سينوب الساحلية عمود رفيع من الدخان يرتفع نحو السماء.

وفي الأيام الماضية أصدرت تركيا تنبيها يقيد المرور عبر المجال الجوي وفي المياه قبالة المنطقة الساحلية لإجراء اختبارات الإطلاق.

وتعيش تركيا منذ الإعلان عن شرائها لمنظومة “إس-400” في 2017، بين نارين، فهي بصفقتها هذه أغضبت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي “الناتو” من جهة، كما أنها تخشى غضب “الدب الروسي” إن فكرت بإفشاء أسرار هذا السلاح المتطور أو إعادة بيعه لجهات لا تود موسكو أن تحصل عليها.

ووجدت تركيا نفسها مؤخرا في أزمة مصدرها المنظومة الصاروخية الروسية، حيث نسبت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء في يوليو إلى ماريا فوروبيوفا، المتحدثة باسم الهيئة الاتحادية الروسية للتعاون العسكري التقني قولها، إنه لا يمكن لأنقرة إعادة تصدير منظومة الدفاع الصاروخي الروسية”إس-400″ بدون إذن موسكو.

وفي الجانب الآخر، تقول الولايات المتحدة إن تركيا تعرّض نفسها لخطر الوقوع تحت طائلة عقوبات أميركية إذا نشرت المنظومة الروسية، وذلك لأنها تضع المقاتلات الأميركية في خطر، فضلا عن أنها تتعارض مع أنظمة الدفاع التابعة للناتو.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة: مساعدات نقدية لأكثر من 11500 أسرة متضررة من انفجار بيروت

الأمم المتحدة: مساعدات نقدية لأكثر من 11500 أسرة متضررة من انفجار بيروت
مستشار الأمن الأمريكي: ما يحدث للمسلمين في شينجيانغ قريب من الإبادة

مستشار الأمن الأمريكي: ما يحدث للمسلمين في شينجيانغ قريب من الإبادة
” جود الإسكان “: 1.4 مليون مساهم لتسكين 3,555 أسرة من الأسر الأشد حاجة

” جود الإسكان “: 1.4 مليون مساهم لتسكين 3,555 أسرة من الأسر الأشد حاجة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*