احدث الأخبار

سعودي يخصص مليون ريال لـ “شواهين” مزاد نادي الصقور
أبرز المواد
 الإيسيسكو: صورة الحضارة الإسلامية بالخارج ينقصها التعريف بها وبروادها
أبرز المواد
 الفضلي: المملكة ماضية في تحقيق الاستدامة الغذائية.. وتدعم الجهود العالمية لمعالجة تأثيرات الجائحة
أبرز المواد
 رئاسة شؤون الحرمين تتأهب لخدمة 800 ألف معتمر ومصلٍّ
أبرز المواد
 رئيس الوزراء البريطاني: علينا الاستعداد لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
أبرز المواد
 التعليم: المسؤوليات فرضت البحث المستمر عن الفرص والممكنات للحدّ من خطر الجائحة
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: مساعدات نقدية لأكثر من 11500 أسرة متضررة من انفجار بيروت
أبرز المواد
 مستشار الأمن الأمريكي: ما يحدث للمسلمين في شينجيانغ قريب من الإبادة
أبرز المواد
 عواقب أمريكية وخيمة على تركيا حال تفعليها نظام “إس-400”
أبرز المواد
 ” جود الإسكان “: 1.4 مليون مساهم لتسكين 3,555 أسرة من الأسر الأشد حاجة
أبرز المواد
 دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ينطلق غداً بدون جماهير
أبرز المواد
 منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين يناقش التغيّر المناخي وحماية البيئة
أبرز المواد
سعودي يخصص مليون ريال لـ “شواهين” مزاد نادي الصقور

سعودي يخصص مليون ريال لـ “شواهين” مزاد نادي الصقور

أبرز المواد
الإيسيسكو: صورة الحضارة الإسلامية بالخارج ينقصها التعريف بها وبروادها

الإيسيسكو: صورة الحضارة الإسلامية بالخارج ينقصها التعريف بها وبروادها

أبرز المواد
الفضلي: المملكة ماضية في تحقيق الاستدامة الغذائية.. وتدعم الجهود العالمية لمعالجة تأثيرات الجائحة

الفضلي: المملكة ماضية في تحقيق الاستدامة الغذائية.. وتدعم الجهود العالمية لمعالجة تأثيرات الجائحة

أبرز المواد
رئاسة شؤون الحرمين تتأهب لخدمة 800 ألف معتمر ومصلٍّ

رئاسة شؤون الحرمين تتأهب لخدمة 800 ألف معتمر ومصلٍّ

أبرز المواد

رئيس الوزراء البريطاني: علينا الاستعداد لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق

رئيس الوزراء البريطاني: علينا الاستعداد لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق
http://almnatiq.net/?p=912951
المناطق - الرياض

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس  اليوم الشركات الوطنية والناقلة عبر الحدود إلى الاستعداد لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق تجاري مطلع العام القادم.
وأوضح جونسون في بيان، أن قمة قادة الاتحاد الأوروبي التي اختتمت يوم أمس أكدت دون شك عدم موافقة التكتل على مغادرة المملكة المتحدة باتفاق على غرار للنموذج الكندي، وعليه من الأفضل الاستعداد لسيناريو الخروج دون اتفاق تجاري.
وعلى صعيد متصل، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أرسولا فان در لين، أن المجموعة ستعمل على تكثيف المفاوضات مع بريطانيا خلال الأيام القادمة من أجل التوصل إلى اتفاق .
الجدير بالذكر أن كبير المفاوضين الأوربيين، مايكل بارنير، سيصل إلى لندن الأسبوع القادم لإجراء مشاورات إضافية حول الموضوع، فيما تظل معضلة تحديد استخدامات المصائد السمكية أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين .

روابط ذات صلة

سعودي يخصص مليون ريال لـ “شواهين” مزاد نادي الصقور

سعودي يخصص مليون ريال لـ “شواهين” مزاد نادي الصقور
الإيسيسكو: صورة الحضارة الإسلامية بالخارج ينقصها التعريف بها وبروادها

الإيسيسكو: صورة الحضارة الإسلامية بالخارج ينقصها التعريف بها وبروادها
الفضلي: المملكة ماضية في تحقيق الاستدامة الغذائية.. وتدعم الجهود العالمية لمعالجة تأثيرات الجائحة

الفضلي: المملكة ماضية في تحقيق الاستدامة الغذائية.. وتدعم الجهود العالمية لمعالجة تأثيرات الجائحة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*