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الإيسيسكو: صورة الحضارة الإسلامية بالخارج ينقصها التعريف بها وبروادها

الإيسيسكو: صورة الحضارة الإسلامية بالخارج ينقصها التعريف بها وبروادها
http://almnatiq.net/?p=912952
المناطق - واس

أكد المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو – الدكتور سالم بن محمد المالك أن صورة الحضارة الإسلامية خارج العالم الإسلامي ما زال ينقصها الكثير من العمل الدؤوب للتعريف بها وبروادها، لإبراز الدور الكبير الذي تميزت به على مر العصور، وإسهاماتها في الحضارة الإنسانية .
وأوضح الدكتور المالك في كلمة مصورة وجهها إلى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للاحتفال بالذكرى 700 لميلاد الشاعر والعالم الكبير كمال خجندي -الذي نظمته وزارة الشؤون الخارجية بجمهورية طاجيكستان اليوم بحضور رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، وكبار رجال الدولة- أن الإيسيسكو تعمل انطلاقا من رؤيتها الجديدة على إبراز الصورة الصحيحة للحضارة الإسلامية من خلال المحافظة على تراثها والتعريف برموزها وأعلامها .
وأشار المالك إلى مركزية الفلسفة الإسلامية، ودور روادها وقادتها وعطاءاتهم عبر تاريخ الحضارة الإسلامية في بناء نهضة هذه الحضارة التي أشرق نورها على كل بقعة من بقاع المعمورة، أضافت الكثير للفكر الإنساني، مبرزا أن كتابة التاريخ مرهون بكاتبه، وأن الحقائق لا تحجبها الأكاذيب المضللة، لكن تشع شمسها بالعلم والفكر والآداب والعلوم .
وأضاف أن رؤية الإيسيسكو ترتكز على إبراز مظاهر الحضارة الإسلامية، ونقلها إلى الشباب لتعريفه بمدى أهميتها والاحتفاء برموز الفن والفكر والفلسفة والطب، وغيرهم من الذين أثروا في فكر الإنسانية، وأسهموا بنصيب وافر في ارتقائها، بهدف توحيد الرؤية العالمية والنظرة الخارجية للعالم الإسلامي .
واختتم المالك كلمته بتجديد الدعوة إلى جمهورية طاجيكستان للانخراط في مشروع الإيسيسكو لإنشاء الموسوعة الرقمية للحضارة الإسلامية .

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