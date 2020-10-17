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سعودي يخصص مليون ريال لـ “شواهين” مزاد نادي الصقور

سعودي يخصص مليون ريال لـ “شواهين” مزاد نادي الصقور
http://almnatiq.net/?p=912959
المناطق - الرياض

نجح الصقار السعودي، بندر شايم العنزي في اقتناص صقرين من أصل سبعة صقور عرضت مساء أمس الخميس ، في سادس أيام مزاد نادي الصقور السعودي، الذي يقام على أرض مهرجان الملك عبدالعزيز في ملهم شمال مدينة الرياض، حيث خصص مليون ريال لشراء “شواهين” من المزاد الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل، بهدف اقتنائها وممارسة هوايته بها، وربما بيعها إن كان السعر المعروض مغرياً.
وبين العنزي الذي لا يتجاوز عمره 34 عاماً، أنه ورث هواية الصقارة عن أجداده، وتعلمها منذ أكثر من عقد ونصف (15 عامًا)، ويمتلك اليوم نحو عشرين صقراً، ظفر بآخر صقرين من مزاد نادي الصقور السعودي، الأول “فرخ شاهين” طرح منطقة الشعيبة، طوله مساوٍ لعرضه 15 إنشاً ونصف، ووزنه 1050 جراماً، رسا عليه بـ 171 ألف ريال، فيما كان الصقر الآخر من طرح منطقة الرايس، طوله 14 إنشاً وربع، وعرضه 15 إنشاً ونصف راهي، ووزنه 900 جرام، رسا عليه بـ 41 ألف ريال.
وأشاد بمستوى تنظيم أول مزاد رسمي ينظمه نادي الصقور السعودي، لاسيما وأنها التجربة الأولى لإقامة مزاد مستقل بالعاصمة الرياض، واصفاً إياها بـ “الناجحة”، ومن أهم مميزاتها “سهولة البيع والشراء”، مع منح المشتري شهادة تسجيل وتصدير للصقر للسفر.

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