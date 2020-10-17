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اتفاقية تعاون بين اتحاد الهجن والفروسية للوصول إلى العالمية

اتفاقية تعاون بين اتحاد الهجن والفروسية للوصول إلى العالمية
http://almnatiq.net/?p=912960
المناطق - الرياض

وقع الاتحاد السعودي للهجن والاتحاد السعودي للفروسية, اتفاقية تعاون تهدف للمحافظة على الموروث والمشاركة في تطوير الاقتصاد من خلال الارتقاء برياضتي الهجن والفروسية إلى معايير
عالمية تتناسب مع رؤية المملكة، وتكثيف ممارسة الرياضتين محليا والوصول إلى العالمية وتشجيع وتوعية المجتمع بأهميتهما وتاريخهما.
وقعت الاتفاقية في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي أمس, بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية رئيس الاتحاد السعودي للهجن وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية.
وتضمنت الاتفاقية التعاون في مجالات عدة أبرزها استخدام ميادين الهجن التابعة للاتحاد السعودي للهجن في مختلف مدن ومحافظات المملكة لإقامة سباقات المارثون التابعة للاتحاد
السعودي للفروسية، والتعاون في مجال مبادرات البنية التحتية لسباقات الفروسية لماراثون الأصيل، كما تضمنت الاتفاقية التعاون في مجال حقوق الحيوان وسباقات القدرة والاستفادة من تجربة الاتحاد السعودي للفروسية في مشاركة الفئات السنية في السباقات، بالإضافة للتعاون في مجال الأنشطة والفعاليات السياحية والتراثية في مناطق المملكة.

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