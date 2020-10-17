عقوبات أوروبية على وزراء في الحكومة السورية

المناطق - الرياض

أضاف الاتحاد الأوروبي سبعة وزراء من الحكومة السورية الجديدة المشكلة في أغسطس إلى قائمة عقوباته على خلفية مزاعم بـ”مسؤوليتهم” عن انتهاكات في حقوق الإنسان.

وتشمل هذه القائمة رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس منذ 2014. وتضم الحكومة ثلاث وزيرات وهي الخامسة المشكّلة منذ بداية النزاع عام 2011.

وأضاف الأوروبيون إلى قائمتهم السوداء أسماء وزراء المالية والعدل والتجارة والنقل والثقافة والتعليم والطاقة. وصار جميعهم ممنوعين من الحصول على تأشيرات دخول وجمّدت أصولهم في الاتحاد الأوروبي.

وبذلك صارت القائمة تشمل 280 اسما و70 كيانا.