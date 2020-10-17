مبابي يقود سان جيرمان للفوز على نيم وصدارة الدوري

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فاز باريس سان جيرمان برباعية دون رد على مضيفه نيم الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين منها ثنائية لكيليان مبابي ليعتلي حامل اللقب صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم قبل مواجهة مانشستر يونايتد في مستهل مشواره بدوري الأبطال.

افتتح مبابي التسجيل قبل الاستراحة وانضم إلى أليساندرو فلورينتسي وبابلو سارابيا في تسجيل ثلاثة أهداف في آخر 12 دقيقة ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات.

ويتفوق سان جيرمان بفارق الأهداف في الصدارة على ستاد رين الذي تعادل 1-1 مع ديجون متذيل الترتيب.

ولعب نيم، الذي يحتل المركز 13 بثماني نقاط، بعشرة لاعبين بعد 12 دقيقة بعد حصول لويك لاندري على بطاقة حمراء.

وخسر سان جيرمان جهود لياندرو باريديس الذي حل أندير هيريرا بدلا منه بسبب إصابة في الفخذ قبل طرد لاندري لتدخل عنيف على رافينيا.

وكسر مبابي حالة الجمود في الدقيقة 32 لكن سان جيرمان افتقد لمسة نيمار الإبداعية بعد أن أراحه المدرب عقب عودته من أداء الواجب الوطني مع منتخب البرازيل.

لكن نيم لم يشكل أي خطورة تذكر على منافسه ورغم أن سان جيرمان افتقد جهود ماركينيوس وأنخيل دي ماريا للإيقاف وماركو فيراتي وخوان بيرنات للإصابة فإنه سيطر على المباراة.

وضاعف الدولي الإيطالي فلورينتسي المعار من روما الغلة في الدقيقة 78 بضربة رأس قبل أن يهز مبابي الشباك مجددا بعدها بخمس دقائق بعد عمل رائع من سارابيا.

وأكمل اللاعب الإسباني الرباعية قبل دقيقتين من النهاية بعد أن سدد الإيطالي مويزي كين المعار من إيفرتون في العارضة بضربة رأس في أول مباراة له مع سان جيرمان.

وفي وقت سابق وضع مارتن تيرييه ستاد رين في المقدمة في منتصف الشوط الأول قبل أن يعادل ماما بالد النتيجة بعد الاستراحة.

وأحرز تيرييه هدف رين بتسديدة متخفضة في الدقيقة 24 ليكلل الفريق الزائر سيطرته المبكرة.

لكن بالد عادل النتيجة بعد مرور تسع دقائق من الشوط الثاني بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل المنطقة.

واقترب رين، الذي سيستهل مشواره في دوري الأبطال أمام كراسنودار يوم الثلاثاء، من حسم المباراة لصالحه والحصول على النقاط الثلاث قبل ست دقائق من النهاية لكن تسديدة فلافيان تايت اصطدمت بالعارضة.

واستمر ديجون في قاع الترتيب برصيد نقطتين.