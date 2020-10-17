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5.2 مليون إصابة مؤكدة بـكورونا في البرازيل
http://almnatiq.net/?p=913003
المناطق_وكالات

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 754 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و30914 إصابة جديدة.

وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 5.2 مليون إصابة مؤكدة و153214 حالة وفاة جراء الفيروس.

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