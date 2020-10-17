5.2 مليون إصابة مؤكدة بـكورونا في البرازيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 754 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و30914 إصابة جديدة.
وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 5.2 مليون إصابة مؤكدة و153214 حالة وفاة جراء الفيروس.
قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 754 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19 ) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية و30914 إصابة جديدة.
وسجلت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية حتى الآن 5.2 مليون إصابة مؤكدة و153214 حالة وفاة جراء الفيروس.
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